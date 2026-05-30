Sau sắp xếp, cấp xã ở Cần Thơ thêm hơn 1.000 nhiệm vụ mới

TPO - Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của TP. Cần Thơ cơ bản ổn định. Dù vậy, việc bỏ cấp huyện khiến khối lượng công việc dồn về xã. Tổng số nhiệm vụ của cấp xã tăng từ 344 lên 1.373 nhiệm vụ, tức tăng thêm hơn 1.000 nhiệm vụ mới so với trước.

'Có thể gọi điện thì không mời lên, mời xuống'

Sáng 30/5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho biết, sau sắp xếp, khối lượng công việc cấp xã tăng mạnh. Dù vậy, tới nay, bộ máy mới cơ bản ổn định, hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành, phục vụ nhân dân không bị gián đoạn.



Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ phát biểu khai mạc.

Dù vậy, ông Đồng Văn Thanh cũng chỉ ra nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, như biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức cấp xã; phần mềm chuyên ngành, liên thông dữ liệu; tài chính, tài sản công và chính sách đối với cán bộ.

Đặc biệt, ông Thanh lưu ý, các sở, ngành không được xem đảng ủy, UBND các xã, phường là cấp dưới trực thuộc. Thời gian qua vẫn còn tình trạng một số phòng chuyên môn thuộc các sở yêu cầu lãnh đạo xã, phường lên làm việc trực tiếp, trong khi việc phân cấp, phân quyền đã rõ.

"Khi cần làm việc, lãnh đạo sở phải mời lãnh đạo địa phương, không thể yêu cầu cấp xã/phường lên làm việc theo cách hành chính như trước", ông Thanh nói.

Ngược lại, có những nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã, nhưng xã vẫn làm văn bản xin ý kiến sở, ngành, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết công việc. "Nhiều việc chỉ cần một cuộc điện thoại có thể hướng dẫn, tháo gỡ ngay, không nhất thiết phải mời lên, mời xuống, gây tốn kém thời gian và kinh phí", ông Thanh lưu ý.

Theo báo cáo sơ kết 1 năm, sau sắp xếp, TP. Cần Thơ có dân số gần 4,2 triệu người, với 103 xã, phường. Việc bỏ cấp huyện khiến khối lượng công việc dồn về xã. Tổng số nhiệm vụ của chính quyền địa phương tăng từ 2.363 lên 4.464 nhiệm vụ; riêng cấp xã tăng từ 344 lên 1.373 nhiệm vụ (tăng hơn 1.000 nhiệm vụ mới so với trước).

Quang cảnh hội nghị.

Các lĩnh vực ở cấp xã chịu áp lực lớn gồm đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp - hộ tịch, an sinh xã hội, y tế, giáo dục và chuyển đổi số. Để hỗ trợ cơ sở, Cần Thơ đã điều động, biệt phái 280 cán bộ, công chức, viên chức từ cấp thành phố về xã/phường.

Đến cuối tháng 5/2026, cấp xã thực hiện 457 thủ tục hành chính, tăng hơn 3 lần so với trước khi sắp xếp. Từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 5/2026, các xã, phường đã tiếp nhận và xử lý hơn 690.900 hồ sơ. Trong đó, tỷ lệ giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn hơn 98% (mức độ hài lòng đạt gần 97%). Đi kèm với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, số hoá hồ sơ, dữ liệu...

Tuy nhiên, Cần Thơ cũng nhìn nhận, còn nhiều khó khăn, khi nhiều xã, phường đang chịu áp lực lớn do khối lượng hồ sơ tăng nhanh, trong khi năng lực thực thi chưa đồng đều. Một số lĩnh vực chuyên môn sâu cấp xã vẫn phụ thuộc vào sự hướng dẫn của cấp trên.

Không trông chờ, né tránh trách nhiệm

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá, sau hợp nhất, tổ chức lại, bộ máy mới vẫn bảo đảm vận hành thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dù vậy vẫn còn một số tồn tại, như tình trạng thừa - thiếu cán bộ, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều. Cấp xã thiếu nhân lực có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, y tế, giáo dục và chuyển đổi số.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Lê Quang Tùng phát biểu.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã; đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Ông Tùng yêu cầu đội ngũ cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động, nói đi đôi với làm, đã cam kết phải có kết quả, có sản phẩm cụ thể. “Khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương, sở, ngành nào phải chủ động tháo gỡ, không trông chờ, né tránh trách nhiệm”, ông Tùng yêu cầu.