Thông tin mới về đợt nắng nóng sắp xảy ra ở miền Bắc

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo khoảng ngày 3/6, nắng nóng diện rộng mới xảy ra ở các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, thay vì dự báo từ 1/6 như trước. Đây cũng là đợt nắng nóng ngắn ngày với cường độ không quá gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong các ngày từ 31/5 đến 2/6, khu vực miền Bắc có những ngày thời tiết tương đối dễ chịu, trời nắng, cục bộ có nắng nóng 34-35 độ, chiều tối và đêm ít mưa.

Từ khoảng ngày 3-5/6 do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.

Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ, đặc biệt là khu vực nội đô Hà Nội do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Dự báo vào các ngày 5-9/6, miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, cục bộ có nắng nóng 34-35 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Miền Bắc đón nắng nóng diện rộng trở lại từ ngày 3/6.

Tại miền Trung, nắng nóng đến sớm hơn, khoảng ngày 2/6, khu vực này có nắng nóng diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày sau đó.

Tuy nhiên cường độ đợt nắng nóng lần này không gay gắt như đợt nắng nóng vừa qua với nhiệt độ cao nhất ở mức 36-38 độ, riêng khu vực Bình Định cũ đến Bình Thuận cũ trong các ngày 2-3/6 có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to.

Tại Lâm Đồng và Nam Bộ từ chiều tối 30/5 đến hết ngày 31/5 vẫn tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm, nguy cơ cao xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ gây ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất. Từ khoảng ngày 1/6, mưa lớn giảm dần ở khu vực này.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối ngày 30/5, khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và các nơi khác của khu vực Tây Nguyên cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những ngày sau đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

