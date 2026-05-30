Sơn La: Dùng điện thoại quay mưa giông, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

TPO - Trú mưa tại nhà ông ngoại ở Sơn La, nam thanh niên 25 tuổi đứng gần cửa phụ dùng điện thoại di động để quay lại cảnh mưa giông. Một tia sét lớn bất ngờ đánh trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 30/5, UBND xã Co Mạ, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong do bị sét đánh trong lúc sử dụng điện thoại quay cảnh trời mưa giông.

Ông Lý A Chứ, Chủ tịch UBND xã Co Mạ cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 29/5, khiến anh Lầu. A. N. (SN 2001, trú tại bản Xá Nhá A, xã Co Mạ) tử vong tại chỗ.

Theo ông Chứ, thời điểm trên, anh N. đang ở nhà ông ngoại thì trời bất ngờ đổ mưa lớn kèm theo sấm chớp dữ dội. Lúc này, N. đứng gần cửa phụ của ngôi nhà và dùng điện thoại di động để quay cảnh trời mưa giông. Bất ngờ một tia sét lớn đánh trúng anh N. khiến anh này ngã xuống nền nhà. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân bị hư hỏng nặng, cơ thể nạn nhân có dấu vết giống bị sét đánh.

Cơ quan chức năng sau đó đã xác định nguyên nhân tử vong của anh N. là do sét đánh và tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự, mai táng theo phong tục địa phương.

Nhằm kịp thời sẻ chia với nỗi đau của gia đình, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và thực hiện các thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình nạn nhân.