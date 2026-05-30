Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sơn La:

Dùng điện thoại quay mưa giông, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

Viết Hà

TPO - Trú mưa tại nhà ông ngoại ở Sơn La, nam thanh niên 25 tuổi đứng gần cửa phụ dùng điện thoại di động để quay lại cảnh mưa giông. Một tia sét lớn bất ngờ đánh trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 30/5, UBND xã Co Mạ, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong do bị sét đánh trong lúc sử dụng điện thoại quay cảnh trời mưa giông.

Ông Lý A Chứ, Chủ tịch UBND xã Co Mạ cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 29/5, khiến anh Lầu. A. N. (SN 2001, trú tại bản Xá Nhá A, xã Co Mạ) tử vong tại chỗ.

Theo ông Chứ, thời điểm trên, anh N. đang ở nhà ông ngoại thì trời bất ngờ đổ mưa lớn kèm theo sấm chớp dữ dội. Lúc này, N. đứng gần cửa phụ của ngôi nhà và dùng điện thoại di động để quay cảnh trời mưa giông. Bất ngờ một tia sét lớn đánh trúng anh N. khiến anh này ngã xuống nền nhà. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân bị hư hỏng nặng, cơ thể nạn nhân có dấu vết giống bị sét đánh.

Cơ quan chức năng sau đó đã xác định nguyên nhân tử vong của anh N. là do sét đánh và tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự, mai táng theo phong tục địa phương.

Nhằm kịp thời sẻ chia với nỗi đau của gia đình, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và thực hiện các thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình nạn nhân.

Viết Hà
#tỉnh Sơn La #sét đánh chết người #tai nạn chết người #trời mưa giông #dùng điện thoại quay phim #mưa giông kèm gió lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe