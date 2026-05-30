Đồng Nai thanh tra dự án hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo

Văn Quân

TPO - UBND TP Đồng Nai vừa chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Ngày 30/5, UBND TP Đồng Nai thông tin, lãnh đạo thành phố vừa ký văn bản giao cho Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện dự án đường ĐT. 753 qua xã Tân Lợi.

Theo yêu cầu của UBND TP Đồng Nai, kết quả thanh tra dự án trên hoàn thành trước ngày 25/6.

Các hộ dân cheo leo tại dự án ĐT.753

Đây là dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải đã được UBND tỉnh Bình Phước cũ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào cuối năm 2023.

Trong quá trình thi công dự án đã hạ cốt nền quá sâu khiến nhiều hộ dân tại xã Tân Lợi phải cheo leo tìm đường vào nhà.

Liên quan đến vụ việc này, UBND thành phố Đồng Nai cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, UBND xã Tân Lợi và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thi công dự án của chủ đầu tư theo quy định, đảm bảo theo pháp luật chuyên ngành.

Đồng thời giao UBND xã Tân Lợi tổ chức thực hiện, giám sát việc chấp hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo cấp trên nếu vụ việc vượt thẩm quyền giải quyết đối với phần khối lượng đất đào ngoài phạm vi thực hiện dự án.

Trước đó, đại diện chủ đầu tư dự án đã tiến hành xin lỗi người dân và hứa sẽ đền bù thỏa đáng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Đồng Nai theo dõi, giám sát.

#ĐT753 #Bình Phước #Tân Lợi #Cheo leo #Thanh tra #Thanh tra và quy hoạch đô thị #Chỉ đạo công tác thanh tra

