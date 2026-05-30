Hà Nội chốt thời hạn tháo dỡ toàn bộ 'lô cốt' nội đô

TPO - Hàng loạt "lô cốt" mọc lên ở các tuyến phố trung tâm sẽ được tháo dỡ trước ngày 31/5 và tiến hành hoàn trả mặt đường.

Ngày 30/5, đại diện Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) thông tin về các dự án xử lý úng ngập cục bộ trên các tuyến phố nội đô - đây những dự án đầu tư công trọng điểm của TP. Hà Nội.

Đại diện trung tâm cho biết, theo hợp đồng ban đầu, thời gian thi công dự kiến kéo dài 5 tháng. Tuy nhiên, để sớm ổn định giao thông và mỹ quan đô thị, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo rút ngắn tiến độ xuống còn 60 ngày (từ 1/3 đến 31/5).

Thực hiện chỉ đạo của TP. Hà Nội, các công trình tại hàng loạt tuyến phố trung tâm thuộc phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng... đồng loạt triển khai bao gồm: Lê Phụng Hiểu, Lê Lai, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Quang Trung, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Trần Nhân Tông, Thợ Nhuộm và Hai Bà Trưng.

Tuyến phố Lý Thường Kiệt giao với Phan Chu Trinh được rào chắn thi công.

Theo chủ đầu tư, trong quá trình triển khai, dự án gặp không ít áp lực về thời gian khi phải tạm dừng thi công 5 ngày để phục vụ công tác đối ngoại. Bên cạnh đó, thời tiết bất lợi với 5 đêm mưa liên tiếp (từ ngày 19 đến 23/5) đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ trên công trường. Để bù lại khoảng thời gian này, các đơn vị thi công đã lập tức tăng ca, tăng kíp, tổ chức bám trụ hiện trường 24/7.

Là một trong những trục giao thông huyết mạch, công trình trên phố Quang Trung được áp dụng phương án đặc biệt. Từ ngày 24/5, Sở Xây dựng đã phối hợp phân luồng lại giao thông, cho phép nhà thầu thi công xuyên ngày đêm. Đồng thời, xe chở đất thải và vật liệu xây dựng cũng được cấp phép lưu thông vào ban ngày để đảm bảo nguồn cung ứng. Nhờ đó, đã tạo được hiệu quả rõ rệt trên công trường, tốc độ thi công đạt tới 60m/ngày (chia đều 30m cho ca ngày và 30m cho ca đêm); 10 mũi thi công được bố trí liên tục.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, mục tiêu là hoàn thành tuyến phố này, bao gồm cả việc hoàn trả mặt bằng và thảm nhựa asphalt thô (lớp 1) xong trước ngày 31/5 hoặc chậm nhất là ngày 1/6.

Tính đến hết đêm ngày 29/5, hàng rào chắn tại 2 điểm xung yếu đã được tháo dỡ. Trong hai ngày 30 và 31/5 (nếu thời tiết thuận lợi, không mưa), toàn bộ các rào chắn còn lại sẽ được dỡ bỏ để hoàn trả lớp thảm thô. Công tác thảm nhựa hạt mịn toàn bộ mặt cắt ngang đường sẽ được thực hiện cuốn chiếu trong 4 đêm, cam kết hoàn thành trước ngày 15/6.

Đối với các tuyến phố còn lại trong danh mục dự án, khung giờ thi công cũng được điều chỉnh tăng thêm 2 tiếng (bắt đầu từ 20h hôm trước đến 5h sáng hôm sau) nhằm tối ưu hóa thời gian thi công đêm, giảm thiểu ùn tắc giao thông ban ngày.

Về tiến độ thực tế, chủ đầu tư cho biết, hết đêm 29/5, đã dỡ bỏ rào chắn tại 5 điểm; Ngày 30 và 31/5, dỡ bỏ toàn bộ các điểm rào chắn còn lại, hoàn trả mặt đường đến lớp asphalt thô lớp 1. Công tác thảm nhựa mịn toàn mặt đường sẽ diễn ra trong vòng 7 đêm, hoàn thành dứt điểm trước ngày 15/6.

Đại diện Trung tâm khẳng định, đơn vị đang dồn toàn lực, bám sát di biến động trên công trường để chỉ đạo kịp thời. Nhằm khích lệ tinh thần người lao động, chủ đầu tư đã áp dụng cơ chế thưởng "nóng" tại chỗ cho các tổ đội, nhóm công nhân đạt và vượt tiến độ kế hoạch ngày.