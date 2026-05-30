Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Phật đản tại TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, Phật tử và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đón mùa Phật đản an lành, mạnh khỏe, đoàn kết và hòa hợp.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, ngày 30/5, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn - đã đến thăm, chúc mừng các chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tại TPHCM.

Tham gia đoàn có đại diện Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện các địa phương.

Đoàn đã đến thăm Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam, lãnh đạo hệ phái Phật giáo Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, tại chùa Bửu Long (phường Long Bình, TPHCM).

Tại đây, ông Nguyễn Văn Thanh đã chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh. Thông qua Trưởng lão Hòa thượng, đoàn gửi lời chúc đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, Phật tử và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đón mùa Phật đản an lành, mạnh khỏe, đoàn kết và hòa hợp.

2t8a5118.jpg
Đoàn công tác gửi tặng lẵng hoa tươi thắm đến lãnh đạo GHPG Việt Nam nhân mùa Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Ông Nguyễn Văn Thanh ghi nhận cao những đóng góp của GHPG Việt Nam đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt thời gian qua.

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Thanh bày tỏ sự trân trọng và tri ân những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự cùng tăng ni, cư sĩ, Phật tử trong và ngoài nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong quá trình đổi mới đất nước.

2t8a5131.jpg
Hòa thượng Viên Minh phát biểu đáp từ.

Đón nhận tình cảm nồng ấm từ đoàn công tác, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự quan tâm MTTQ Việt Nam đối với GHPG Việt Nam nhân mùa Phật đản.

Trưởng lão Hòa thượng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp cùng lời chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác dành cho chư tôn đức, tăng ni, Phật tử cả nước.

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh cho biết Giáo hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni, Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

2t8a5138.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh tại chùa Bửu Long. Ảnh: Ngô Tùng

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TPHCM).

Đoàn cũng đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, tại chùa Phổ Minh (phường Hạnh Thông, TPHCM).

gen-h-z7882277483433-8ce194d5fb8335fcbaf2f7b0663bb40a.jpg
Đoàn công tác đến thăm Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
gen-h-z7882277647450-5a28d2aa52acbc1871ec636cd0293005.jpg
Đoàn công tác đến thăm Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam. Ảnh: Vũ Phượng
Ngô Tùng
#Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #chúc mừng Phật đản #Giáo hội Phật giáo Việt Nam #Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 #Hòa thượng Viên Minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe