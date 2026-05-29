Giáo hội Phật giáo có vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt đánh giá cao sự đóng góp của các lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị chư tôn đức giáo phẩm.

Trưa 29/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc mừng các lãnh đạo Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tại các cơ sở Phật giáo ở TPHCM, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Phật đản Phật lịch 2570.

Đi cùng đoàn có bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo. Lãnh đạo TPHCM có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã đến chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh) thăm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam và chư vị giáo phẩm trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, Phật giáo luôn luôn đồng hành với dân tộc, gắn bó với nhân dân qua những truyền thống tốt đẹp: “Hộ pháp - An dân”, “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm tới tín ngưỡng, tôn giáo. Vừa qua, Quốc hội cũng đã ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, qua đó có định hướng để các tôn giáo hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao vai trò của GHPG Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác an sinh, xây dựng nhà đại đoàn kết, các hoạt động từ thiện, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão lũ…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của GHPG Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt đánh giá cao sự đóng góp của các lãnh đạo GHPG Việt Nam cùng các vị chư tôn đức giáo phẩm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện cùng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (bìa phải).

Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng tặng quà đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong rằng trong thời gian tới, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng với uy tín của mình sẽ lãnh đạo GHPG Việt Nam thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa đất nước phát triển tốt hơn, nhất là trong giai đoạn đất nước đặt mục tiêu phát triển tăng trưởng 2 con số.

Nhân Đại lễ Phật đản 2570, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và các vị chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử có nhiều niềm vui, an lạc và tổ chức thành công Đại lễ Phật đản cũng như Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ X.

Phát biểu đáp từ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, trải qua 45 năm từ ngày thành lập, Phật giáo Việt Nam vinh dự được chung tay đóng góp xây dựng, phát triển đất nước. Đức Pháp chủ mong mỏi tăng ni, Phật tử cần đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển mới của đất nước nói chung và cho TPHCM nói riêng.

Tiếp sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đến thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam và chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPG Việt Nam tại Thiền viện Quảng Đức (phường Xuân Hòa).

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục vận động đồng bào Phật tử ủng hộ công cuộc xây dựng và đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư vị lãnh đạo GHPG Việt Nam tại Thiền viện Quảng Đức. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Trong không khí hân hoan mừng Phật đản Phật lịch 2570, Chủ tịch Quốc Trần Thanh Mẫn chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và các vị chư tôn giáo phẩm sức khỏe, an lạc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm hoan hỉ và trân trọng cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Trưởng lão Hòa thượng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội thực hiện các hoạt động Phật sự, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.