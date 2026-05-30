Thế giới

Hé lộ thiệt hại của quân đội Mỹ trong cuộc tấn công mới nhất do Iran thực hiện

Minh Hạnh

TPO - Vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào một căn cứ không quân của Kuwait ngày 30/5 đã gây thương tích nhẹ cho một số người Mỹ, và làm hư hại nghiêm trọng hai máy bay không người lái MQ-9 Reaper, trong thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một thỏa thuận để gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh.

(Ảnh: Reuters)

Theo một nguồn thạo tin, hệ thống phòng không Kuwait đã đánh chặn tên lửa Fateh-110, nhưng mảnh vỡ máy bay không người lái đã rơi trúng căn cứ không quân Ali Al Salem.

Khoảng 5 người, bao gồm cả nhà thầu và quân nhân tại ngũ, bị thương nhẹ.

Một máy bay không người lái Reaper đã bị phá huỷ, và ít nhất một chiếc khác bị hư hại nghiêm trọng. Mỗi chiếc máy bay không người lái này có giá khoảng 30 triệu USD.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ không phản hồi yêu cầu bình luận.

Cuộc tấn công của Iran diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang xem xét một thỏa thuận để gia hạn lệnh ngừng bắn đã được thiết lập từ tháng 4.

Tổng thống Mỹ Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 29/5, rằng ông sẵn sàng đưa ra “quyết định cuối cùng” về một thỏa thuận sơ bộ.

Tuy nhiên, một cuộc họp kéo dài khoảng hai giờ tại Phòng Tình huống cùng ngày đã kết thúc mà không có bất kỳ thông báo nào từ tổng thống.

Cuộc chiến tranh Iran đã tiêu hao một lượng lớn vũ khí tối tân của Mỹ, bao gồm tên lửa hành trình JASSM-ER và Tomahawk, cũng như các tên lửa phòng không như THAAD, Patriot PAC-3 và SM-3 Block IIA.

Báo cáo thương vong mới nhất của Bộ Chiến tranh Mỹ về Chiến dịch Epic Fury ở Iran cho biết, đến nay đã có 14 người Mỹ thiệt mạng và 409 người bị thương.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110 của Iran có thể mang đầu đạn nặng 500kg.

Tehran đã phóng hơn 1.850 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu trong khu vực kể từ khi chiến tranh bùng phát vào ngày 28/2.

Minh Hạnh
Bloomberg
#Mỹ #Iran #Kuwait #căn cứ không quân #máy bay không người lái #MQ-9 Reaper

