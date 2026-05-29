Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Huế

Ngọc Văn

TPO - Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, ghi nhận đóng góp của tăng ni, phật tử thành phố đối với sự phát triển đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 29/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP. Huế, thăm Hòa thượng Thích Giác Quang - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN và Tổ đình Tường Vân nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - dương lịch 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế.

Thăm Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng gửi lời chúc mừng tới Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố - cùng chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử đón mùa Phật đản an lành, đoàn kết.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Phật giáo Việt Nam qua hàng nghìn năm luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần bồi đắp các giá trị văn hóa, đạo đức và tinh thần nhân ái trong đời sống xã hội. Trong đó, TP. Huế là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, lưu giữ nhiều giá trị di sản văn hóa đặc sắc và truyền thống hộ quốc an dân.

Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế cùng tăng ni, phật tử trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo Chính phủ ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế cùng tăng ni, phật tử trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật. Đồng thời bày tỏ tin tưởng GHPGVN TP. Huế tiếp tục phát huy phương châm Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển địa phương và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm Hòa thượng Thích Giác Quang tại chùa Bảo Lâm.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế, Hòa thượng Thích Khế Chơn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và khẳng định tăng ni, phật tử TP. Huế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc.

Đến thăm Hòa thượng Thích Giác Quang tại chùa Bảo Lâm và Tổ đình Tường Vân, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những đóng góp của các cơ sở Phật giáo trong công tác từ thiện, an sinh xã hội, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Phó Thủ tướng mong muốn các vị hòa thượng, chức sắc Phật giáo tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, hướng dẫn tăng ni, phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng TP. Huế phát triển bền vững.

#Phật đản 2026 #Nguyễn Văn Thắng #GHPGVN TP. Huế #Phật giáo Huế #Đại lễ Phật đản #Tổ đình Tường Vân #Hòa thượng Thích Khế Chơn #Hòa thượng Thích Giác Quang #TP. Huế #đoàn kết dân tộc

