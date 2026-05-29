Xử lý học sinh tự độ xe máy điện đi được hơn 100km/h

TPO - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết tình trạng học sinh và thanh niên độ xe đạp điện, xe máy điện đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cháy nổ và mất an ninh trật tự.

Mới đây, công an xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời phát hiện một học sinh lớp 9 tự đặt mua linh kiện qua mạng để chế tạo “siêu xe” điện có khả năng chạy hơn 100 km/h.

Tại cơ quan công an, học sinh này khai nhận bản thân tò mò sau khi xem các video hướng dẫn độ chế xe thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội. Nam sinh tự gom tiền, đặt mua từng bộ phận rời về tự lắp ráp.

Theo lời trình bày của học sinh này, để điều khiển chiếc xe tự chế, người lái phải nằm rạp trên thân xe và duỗi thẳng chân ra phía sau trong suốt quá trình di chuyển nhằm giảm lực cản không khí, tối ưu tốc độ.

Lực lượng công an kịp thời phát hiện và xử lý học sinh lớp 9 tự độ xe điện. Ảnh: Cục CSGT

Điều đáng lo ngại là phương tiện có thể đạt vận tốc vượt quá 100 km/h, tương đương xe máy nhưng hệ thống phanh và khung sườn vốn không được thiết kế để chịu tải ở tốc độ cao.

Công an xã Hương Phố đã lập biên bản, tịch thu phương tiện, đồng thời mời phụ huynh và học sinh đến làm việc để xử lý theo quy định.

Trong khi đó ở Đắk Lắk, lực lượng CSGT địa bàn M’Drắk đã phối hợp công an xã cũng xử lý trường hợp một thanh niên tự ý “độ” xe đạp điện.

Qua làm việc, người này thừa nhận đã đặt mua IC trên mạng, lắp thêm pin và ắc quy để tăng công suất, đồng thời hạ giảm xóc nhằm tạo cảm giác “đầm” khi chạy nhanh.

Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản, tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không tái phạm và buộc tháo bỏ toàn bộ các chi tiết thay đổi kết cấu xe để khôi phục nguyên trạng theo quy định.

Nam thanh niên 22 tuổi tại Đắk Lắk và chiếc xe đạp điện đã độ chế. Ảnh: Cục CSGT

Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, việc tự ý “độ” xe điện là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Xe đạp điện, xe máy điện vốn không được thiết kế để vận hành ở tốc độ cao, nên việc can thiệp vào hệ thống điện, pin hoặc kết cấu kỹ thuật có thể dẫn tới mất kiểm soát và gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài nguy cơ tai nạn, việc tự ý độ pin, đấu nối điện hoặc sử dụng linh kiện kém chất lượng còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người sử dụng và những người xung quanh.

Cục CSGT cũng khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra phương tiện con em sử dụng, không giao xe đã bị “độ chế” cho trẻ điều khiển, đồng thời tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thanh thiếu niên.

Theo thống kê năm 2025 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 90% số vụ tai nạn giao thông trong những năm gần đây liên quan đến học sinh 16-18 tuổi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện; 70% số vụ tai nạn giao thông thương vong liên quan đến học sinh THCS và THPT.

