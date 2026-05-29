Clip: Xe ba gác lật ngang vì tránh bé trai lao qua đường

TPO - Dù đã nhìn về phía xe đang đến gần, cậu bé vẫn chạy sang đường và cắt ngang đầu xe ba gác đang lưu thông. Tình huống bất ngờ khiến tài xế phải đánh lái gấp để tránh va chạm, dẫn đến phương tiện bị lật.

Vụ việc xảy ra hôm 26/5 tại QL 48 Quỳ Châu, Nghệ An.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, dù đã nhìn về phía phương tiện đang đến gần, cậu bé vẫn lao nhanh sang đường. Tình huống trẻ em chạy cắt ngang đầu xe ở khoảng cách gần khiến tài xế phải đánh lái gấp để tránh va chạm.

Hậu quả là xe này lao về phía vệ đường đối diện và lật ngang. Hiện chưa rõ tình trạng của tài xế sau vụ việc.

May mắn, ở thời điểm xe ba gác mất lái và bị lật, không có phương tiện khác lưu thông bên làn ngược chiều, qua đó tránh xảy ra tai nạn liên hoàn.

Từ vụ việc trên, Cục CSGT đưa ra cảnh báo đối với phụ huynh và trẻ nhỏ về kỹ năng sang đường an toàn. Theo đó, trẻ em khi qua đường cần quan sát kỹ hai phía, chỉ sang đường tại vị trí an toàn và tuyệt đối không chạy băng qua đường đột ngột, đặc biệt trước đầu các phương tiện lớn như xe tải, xe khách do tồn tại nhiều điểm mù nguy hiểm.

Về phía các bậc phụ huynh, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo cần thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở trẻ về kỹ năng tham gia giao thông an toàn nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.