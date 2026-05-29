Clip: Nữ tài xế thoát chết thần kỳ ngay trước bánh xe tải

TPO - Trên đoạn đường có nhiều xe lớn lưu thông, một người phụ nữ đi xe máy chuyển hướng đột ngột mà không quan sát dẫn tới suýt bị ô tô tải cán trúng.

Vụ việc xảy ra hôm 27/5 tại Quảng Ngãi.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, trong khi nhiều người điều khiển xe máy chủ động tấp sát lề đường bên phải để quan sát trước khi rẽ trái, một người phụ nữ lại chuyển hướng đột ngột ngay thời điểm xe tải cùng chiều phía sau đang lao tới.

Cú va chạm khiến nạn nhân cùng xe máy đổ ngã xuống đường. Ô tô tải sau đó tiếp tục chèn và đẩy xe máy thêm một đoạn mới dừng lại.

May mắn, chiếc xe máy nằm chắn phía trên đã giúp người phụ nữ không bị bánh xe tải cán trực tiếp. Trải qua tình huống “thập tử nhất sinh”, nạn nhân tỏ ra hoảng loạn và liền chạy tới nép vào một xe máy khác đang dừng bên lề đường.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi muốn chuyển hướng, người điều khiển xe máy không chỉ cần bật tín hiệu xin đường mà còn phải quan sát kỹ các hướng di chuyển, đặc biệt là phía sau và phía chuẩn bị chuyển hướng. Chỉ khi bảo đảm an toàn mới cho xe di chuyển.

Tại những tuyến đường có mật độ xe tải lớn, có thể chọn cách xử lý an toàn hơn là dừng lại một nhịp sát lề đường để quan sát kỹ trước khi rẽ.

Về phần xe tải, các tài xế cũng được khuyến cáo hạn chế tốc độ khi lưu thông trong khu vực đô thị, đặc biệt tại các nút giao và lối mở. Bởi xe tải lớn vốn tồn tại nhiều điểm mù nên sẽ gặp khó khăn hơn trong việc xử lý các tình huống bất ngờ.