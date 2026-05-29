Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Xe
Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Tư vấn

Video giao thông

Clip: Nữ tài xế thoát chết thần kỳ ngay trước bánh xe tải

TPO - Trên đoạn đường có nhiều xe lớn lưu thông, một người phụ nữ đi xe máy chuyển hướng đột ngột mà không quan sát dẫn tới suýt bị ô tô tải cán trúng.

Lê Tuấn

Vụ việc xảy ra hôm 27/5 tại Quảng Ngãi.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, trong khi nhiều người điều khiển xe máy chủ động tấp sát lề đường bên phải để quan sát trước khi rẽ trái, một người phụ nữ lại chuyển hướng đột ngột ngay thời điểm xe tải cùng chiều phía sau đang lao tới.

Cú va chạm khiến nạn nhân cùng xe máy đổ ngã xuống đường. Ô tô tải sau đó tiếp tục chèn và đẩy xe máy thêm một đoạn mới dừng lại.

May mắn, chiếc xe máy nằm chắn phía trên đã giúp người phụ nữ không bị bánh xe tải cán trực tiếp. Trải qua tình huống “thập tử nhất sinh”, nạn nhân tỏ ra hoảng loạn và liền chạy tới nép vào một xe máy khác đang dừng bên lề đường.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi muốn chuyển hướng, người điều khiển xe máy không chỉ cần bật tín hiệu xin đường mà còn phải quan sát kỹ các hướng di chuyển, đặc biệt là phía sau và phía chuẩn bị chuyển hướng. Chỉ khi bảo đảm an toàn mới cho xe di chuyển.

Tại những tuyến đường có mật độ xe tải lớn, có thể chọn cách xử lý an toàn hơn là dừng lại một nhịp sát lề đường để quan sát kỹ trước khi rẽ.

Về phần xe tải, các tài xế cũng được khuyến cáo hạn chế tốc độ khi lưu thông trong khu vực đô thị, đặc biệt tại các nút giao và lối mở. Bởi xe tải lớn vốn tồn tại nhiều điểm mù nên sẽ gặp khó khăn hơn trong việc xử lý các tình huống bất ngờ.

#xe máy #tai nạn #xe tải #thoát chết #video giao thông

Xem nhiều