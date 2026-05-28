Chiến lược "thêm phiên bản, hạ giá sàn" của Mazda và Kia

Trường Vũ

TPO - Trong bối cảnh nhiều hãng ô tô tại Việt Nam liên tục tung ưu đãi và giảm giá sâu để kích cầu, Thaco Auto lại lựa chọn hướng đi khác: cắt giảm một số trang bị để hạ giá bán khởi điểm cho các mẫu xe Mazda và Kia, qua đó gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Mazda CX-5. Từ giữa tháng 4, Mazda Việt Nam mở bán phiên bản 2.0L Deluxe mới với giá 699 triệu đồng, trở thành phiên bản có giá thấp nhất trong dải sản phẩm CX-5. Trước đó, mẫu SUV cỡ C này có giá khởi điểm từ 749 triệu đồng.

Sau khi bổ sung bản mới, phiên bản CX-5 giá 749 triệu đồng được đổi tên thành “2.0L Deluxe tùy chọn”. So với biến thể này, bản Deluxe mới bị lược bỏ một số trang bị như phim cách nhiệt, cảm biến áp suất lốp, baga mui, túi cứu hộ và chi tiết ốp trang trí ống xả phía sau.

Mazda CX-5 hiện có giá khởi điểm dưới 700 triệu đồng, ngang bằng một số xe hạng B bản cao.

Với mức giá dưới 700 triệu đồng, Mazda CX-5 hiện trở thành mẫu SUV hạng C có giá khởi điểm dễ tiếp cận nhất thị trường, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như Honda CR-V (từ 1,029-1,259 tỷ đồng); Ford Territory (từ 739-875 triệu đồng); Hyundai Tucson (từ 769-989 triệu đồng) hay Kia Sportage (từ 779-999 triệu đồng).

Tương tự CX-5, Mazda CX-8 cũng vừa được bổ sung phiên bản mới với giá 899 triệu đồng, qua đó gia nhập nhóm SUV cỡ D có giá bán cạnh tranh nhất thị trường.

Theo đó, mẫu xe Nhật này là một trong số ít cái tên trong phân khúc có giá niêm yết khởi điểm dưới 1 tỷ đồng, bên cạnh Isuzu mu-X (từ 928 triệu đồng) và VinFast VF 8 2026 (giá 999 triệu đồng).

Sau khi xuất hiện bản mới, phiên bản cũ được đổi tên thành “CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn)” và điều chỉnh giá xuống còn 949 triệu đồng.

Xe vẫn giữ nguyên kích thước tổng thể, song phiên bản CX-8 giá thấp đã bị cắt giảm một số trang bị như cảm biến áp suất lốp hay phim cách nhiệt nhằm tối ưu chi phí.

Ở phân khúc sedan, Mazda3 cũng được bổ sung phiên bản Deluxe giá 569 triệu đồng. Biến thể cũ giá 599 triệu đồng tiếp tục duy trì nhưng thêm hậu tố “tùy chọn” để phân biệt.

Trước Mazda, chiến lược “giảm trang bị, hạ giá sàn” cũng từng được Thaco Auto áp dụng với Kia Sonet. Từ giữa năm ngoái, mẫu SUV cỡ nhỏ này đã có thêm phiên bản tiêu chuẩn giá 499 triệu đồng, lược bỏ nhiều tiện nghi như nút bấm khởi động, đề nổ từ xa, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp hay hệ thống kiểm soát hành trình.

Đến tháng 3 năm nay, Kia Sonet tiếp tục được điều chỉnh giảm giá 10-20 triệu đồng, đưa giá bản tiêu chuẩn xuống còn 489 triệu đồng, thuộc nhóm rẻ nhất phân khúc.

Kia Sonet thuộc nhóm xe có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc SUV đô thị cỡ A.

Theo giới chuyên gia, việc tung ra các phiên bản giá thấp là bước đi hợp lý của Thaco Auto trong bối cảnh sức mua ô tô trong nước đang chững lại.

Chiến lược này hiện cho thấy hiệu quả rõ rệt nhất với mẫu Mazda CX-5. Với giá khởi điểm thấp nhất phân khúc, mẫu xe Nhật này càng xây chắc vị thế dẫn đầu nhóm SUV cỡ C.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Mazda CX-5 đã bàn giao tổng cộng 5.820 chiếc đến tay khách hàng trong nước. Mẫu xe Nhật đang tạo khoảng cách hơn 1.000 chiếc so với các đối thủ bám đuổi như Ford Territory (4.345 xe) hay VinFast VF 7 (4.662 xe).

Về phía người tiêu dùng, việc các mẫu xe Mazda và Kia có phiên bản giá thấp hơn mở ra cơ hội tiếp cận ô tô với chi phí ‘mềm’ hơn. Việc lược bỏ trang bị và đưa giá bán niêm yết xuống mức thấp hơn cũng giúp giảm phí trước bạ, từ đó giúp tiết kiệm thêm một khoản trong tổng chi phí lăn bánh khi mua ô tô.

#Mazda #Kia #giá xe #xe giảm giá #mazda cx-5 #cx-8 #mazda3 #kia sonet #kích cầu #thaco auto

