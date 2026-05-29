Hyundai làm mới Stargazer 2026

Lê Tuấn

TPO - Bên cạnh khả năng chuyên chở với 7 chỗ, Hyundai Stargazer mới còn được nhà sản xuất chú trọng nâng cấp về mặt tiện nghi và an toàn. Đáng chú ý nhất là hệ thống Kiểm soát hành trình thích ứng (SCC) - tính năng chưa từng thấy trên các mẫu MPV cùng phân khúc.

Làm mới thiết kế từ trong ra ngoài

Khác với phong cách MPV thuần túy ở phiên bản trước, Hyundai Stargazer mới áp dụng thiết kế phong cách thể thao thiên hướng SUV.

Điều này thể hiện rõ ở phần đầu và đuôi xe vuông vức hơn. Ở đầu xe, nắp capo được đặt cao hơn, đi kèm lưới tản nhiệt có thiết kế hầm hố với các chi tiết trang trí hình chữ nhật to bản.

Ở phía sau, cụm biển số đã được đưa xuống cản, giúp phần nắp cốp trở nên thoáng và gọn gàng hơn.

So với phiên bản trước, Stargazer mới tăng nhẹ kích thước. Xe có chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.575 x 1.780 x 1.710 mm, so với 4.460 x 1.780 x 1.695 mm ở bản trước. Trục cơ sở dài 2.780 mm tiếp tục là ưu thế của mẫu MPV Hàn Quốc trong phân khúc.

Qua trải nghiệm, thân xe được làm vuông nên cho không gian tối ưu hơn. Khi ngồi ở hàng ghế thứ 3, người cao khoảng 1m8 vẫn còn dư khoảng trống trên đầu và ở chân. Người dùng cũng có thể gập hàng ghế thứ 3 xuống để mở rộng không gian chứa đồ.

Về nội thất, Hyundai cũng đã làm mới khu vực táp-lô với điểm nhấn là cụm màn hình đôi liền mạch, có kích thước 10,25 inch mỗi chiếc. Màn hình giải trí có thiết kế sắc nét, trực quan, phản hồi nhạy, tích hợp nhiều tính năng như bản đồ hiển thị số giây chờ đèn đỏ.

Cụm phím chức năng ở trung tâm cũng được làm mới để tăng tính tiện dụng. Trong khi các chức năng như tắt/bật điều hòa, nơi lấy gió, hay tắt/bật chế độ sấy kính được điều khiển bằng phím cảm ứng, các chức năng thường dùng như chỉnh âm lượng, tốc độ gió, nhiệt độ… được điều khiển bằng phím cơ để dễ thao tác.

Hiện tại, Hyundai Stargazer mới được phân phối với hai phiên bản: Đặc biệt (569 triệu đồng) và Cao cấp (615 triệu đồng). Mẫu xe Hàn này sẽ là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe gia đình 7 chỗ có không gian rộng, nhiều công nghệ với chi phí dễ tiếp cận.

Trong khi các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc vốn thường chỉ có cảm biến sau, Hyundai Stargazer sở hữu tới 8 cảm biến va chạm quanh xe (trước và sau).

Bên cạnh đó, xe còn có tính năng Cảnh báo bỏ quên người ngồi hàng ghế sau (ROA) - cực kỳ hữu ích với các gia đình có trẻ nhỏ. Hai tính năng trên tạo nên một hàng rào bảo vệ cả trong lẫn ngoài.

Về vận hành, Stargazer 2026 sử dụng khối động cơ Smartstream 1.5L có sức mạnh hàng đầu phân khúc - 115 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. Hộp số iVT cũng là một điểm đáng chú ý khi sử dụng đai xích, khắc phục tình trạng trượt dây đai của hộp số CVT thông thường.

