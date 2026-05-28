VinFast VF 5: 'Vô địch' phân khúc về vận hành, công nghệ nhưng 'bắt đáy' về chi phí

VinFast VF 5 ngày càng chứng tỏ vị thế là mẫu A-SUV quốc dân nhờ hội tụ trọn vẹn những yếu tố vốn khó dung hòa trong cùng một mẫu xe: vận hành “bốc”, nhiều công nghệ nhưng chi phí tối ưu ngay từ thời điểm mua xe nhờ loạt ưu đãi dồn dập từ VinFast.

Sức mạnh vận hành và công nghệ áp đảo đối thủ xe xăng

“Điểm khác biệt lớn nhất của xe điện chính là cảm giác lái bốc. Trong tầm giá khoảng 500 triệu đồng hiện nay, chắc chắn không có mẫu xe nào vượt qua được VinFast VF 5”, sau hơn 20.000 km trải nghiệm thực tế, anh Hoàng Cao Minh đánh giá về mẫu A-SUV Việt.

Nhận xét này hoàn toàn có cơ sở khi mẫu xe điện đô thị của VinFast sở hữu động cơ có công suất lên tới 134 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Những thông số này không chỉ áp đảo các đối thủ cùng phân khúc mà còn đủ sức “so găng” trực diện với nhiều mẫu sedan hạng B. Lợi thế đặc trưng của động cơ điện giúp xe đạt lực kéo tức thì ngay từ cú nhấn ga đầu tiên, mang lại khả năng tăng tốc nhanh nhạy, mượt mà và gần như không có độ trễ so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Trong khi đó, trong điều kiện phố xá đông đúc, VinFast VF 5 lại cho thấy sự linh hoạt và cơ động. “Động cơ điện vốn đã rất nhạy, khi đặt vào một thân hình nhỏ gọn thì nó tạo nên một chiếc xe cực kỳ lanh lẹ. Trong giờ cao điểm, chính sự nhỏ nhắn và gia tốc tốt giúp tôi có thể tự tin luồn lách trên đường dễ dàng và an toàn”, anh Minh nhận xét thêm.

Hệ thống khung gầm chắc chắn cũng là yếu tố giúp VF 5 tạo dựng niềm tin với người dùng. Việc bố trí bộ pin dưới sàn xe góp phần hạ thấp trọng tâm, tăng độ ổn định thân xe và khả năng bám đường khi ôm cua hoặc vận hành ở tốc độ cao.

“Khung gầm của VF 5 rất chắc chắn nên đi những hành trình xa rất yên tâm. Dù đường núi hay những cung đường xấu, VF 5 đều có thể chinh phục thoải mái”, anh Tùng Lâm, một chủ xe VF 5, chia sẻ.

VinFast VF 5 cũng được nhiều người dùng đánh giá cao nhờ gói công nghệ vượt tầm giá. Các tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) như cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa… kết hợp cùng trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói mang lại trải nghiệm lái xe an toàn, tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Mua xe, nuôi xe 0 đồng nhờ “tổ hợp ưu đãi” trong tháng 5

Một yếu tố khác lý giải sự “áp đảo” của VF 5 trong phân khúc A-SUV là chi phí sở hữu và sử dụng cực “mềm” so với các đối thủ, đặc biệt nhờ các chương trình ưu đãi hiện hành từ VinFast.

Trong những ngày cuối tháng 5/2026, khách hàng mua VF 5 được hưởng “ưu đãi nối liền ưu đãi”, bao gồm: mức hỗ trợ trực tiếp 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, 2% từ chương trình “Mầm non xanh” áp dụng từ 28-31/5, 3% cho trường hợp chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tới ngày 31/5, và quà tặng 2 năm bảo hiểm có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi trực tiếp có thể lên tới gần 70 triệu đồng.

Không chỉ vậy, người mua VF 5 còn tiết kiệm đáng kể chi phí lăn bánh do xe điện đang được Chính phủ hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Giá lăn bánh thực tế của VF 5 hiện chỉ ở mức từ 460 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký), thấp hơn cả giá niêm yết 529 triệu đồng của xe.

Trường hợp trả góp, chính sách mua xe 0 đồng trả trước giúp người dùng không cần chuẩn bị sẵn một khoản tiền lớn ban đầu. Người mua trả góp cũng có thể lựa chọn chính sách lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, giúp kiểm soát chi phí vay, tránh rủi ro biến động lãi suất (thay thế ưu đãi 6%).

Chưa hết, với chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng đến 10/2/2029, người dùng gần như có thể “quẳng gánh lo” về chi phí năng lượng trong gần 3 năm đầu sử dụng. VF 5 cũng có lợi thế về chi phí bảo dưỡng so với xe xăng, dầu nhờ cấu tạo động cơ đơn giản, ít chi tiết chuyển động và hao mòn.

“Thông thường, xe xăng cứ mỗi 5.000 km đã phải bảo dưỡng định kỳ, nhưng với VF 5, mốc bảo dưỡng đầu tiên lên tới 15.000 km. Khoảng cách này dài gấp 3 lần so với xe truyền thống, giúp mình tiết kiệm được khá nhiều thời gian cũng như chi phí sử dụng”, anh Tùng Lâm chia sẻ.

Vận hành mạnh mẽ, linh hoạt trong mọi điều kiện địa hình, lại đi kèm chi phí sở hữu và nuôi xe thấp kỷ lục, không khó hiểu khi VinFast VF 5 tiếp tục củng cố vững chắc vị thế “xe quốc dân” trong lòng người tiêu dùng. Tháng 4/2026, đã có 4.732 chiếc VF 5 tới tay khách hàng. Giới quan sát đánh giá, với đà tăng trưởng hiện tại, VinFast VF 5 sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vương, dẫn đầu phân khúc A-SUV trong thời gian tới.