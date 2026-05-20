Thanh niên Hải Phòng đặt mục tiêu hỗ trợ 150 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

SVO - Đại hội Đại biểu Hội LHTN TP. Hải Phòng lần thứ I đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp sáng tạo, với mục tiêu hỗ trợ ít nhất 150 dự án của thanh niên kết nối doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tạo thêm hàng chục nghìn cơ hội việc làm.

Ngày 20/5, Đại hội Đại biểu Hội LHTN TP. Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 diễn ra với sự tham dự của hơn 220 đại biểu là cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu, đại diện cho hơn 900.000 thanh niên và hơn 600.000 hội viên toàn thành phố.

Đại hội đã hiệp thương cử 54 người tham gia Ủy ban Hội LHTN TP. Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 và 18 người tham gia Ban Thư ký Hội. Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng Đỗ Đức Chính được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN TP. Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029.

Anh Đỗ Đức Chính, Chủ tịch Hội LHTN TP. Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Đỗ Đức Chính cho biết, tập thể Ủy ban Hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để triển khai hiệu quả công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố. Theo anh, các hoạt động trong nhiệm kỳ mới sẽ hướng tới xây dựng lớp thanh niên Hải Phòng yêu nước, giàu khát vọng, tiên phong và sáng tạo, đáp ứng kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đại hội cũng thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026 – 2029, với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Hải Phòng: Yêu nước - Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo”.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN TP. Hải Phòng đặt mục tiêu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội; được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, kiến thức quốc phòng và an ninh.

Các cấp Hội phấn đấu hỗ trợ ít nhất 150 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc tiếp cận các nguồn hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, tổ chức Hội sẽ tư vấn hướng nghiệp cho tối thiểu 250.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 60.000 thanh niên và hỗ trợ 300.000 lượt thanh niên tiếp cận các hoạt động đào tạo, tập huấn về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong học tập, việc làm và đời sống.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Vũ Tiến Phụng đánh giá cao vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đóng góp trong công tác chuyển đổi số.

Ông cho biết, những kết quả này góp phần giúp Hải Phòng hai năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2025. Ông đề nghị thanh niên thành phố tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực thế mạnh như cảng biển, công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của tổ chức Hội theo hướng “rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và đo đếm được hiệu quả thực chất”.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, hoạt động Hội cần tăng tính thiết thực, tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và tổ chức phong trào thanh niên.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng cho rằng, chuyển đổi số cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tạo môi trường giúp thanh niên hình thành tư duy hiện đại, tiếp cận tri thức mới. Các mô hình như “Bình dân học vụ số”, tổ công nghệ số cộng đồng, đội hình thanh niên hỗ trợ chính quyền hai cấp hay xây dựng đô thị thông minh cần tiếp tục được nhân rộng.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cần được nâng cao hiệu quả, lấy kết quả thực chất làm thước đo, như số thanh niên khởi nghiệp thành công, số việc làm được tạo ra và đóng góp cho ngân sách địa phương.