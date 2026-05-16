Thanh niên lan tỏa tinh thần yêu nước qua chiến dịch ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’

SVO - Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ cùng chiến dịch truyền thông quy mô toàn quốc sẽ được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10/2026, hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, chuỗi hoạt động mang chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội LHTN Việt Nam”, tập trung vào giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và tạo môi trường để thanh niên phát huy sáng tạo, hội nhập.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, dấu mốc 70 năm không chỉ thể hiện sự trưởng thành của tổ chức Hội mà còn là “sự tiếp nối của lòng yêu nước qua nhiều thế hệ”.

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, các hoạt động năm nay được triển khai với tinh thần “lấy thanh niên làm trung tâm, lấy không gian mạng làm mặt trận và lấy hành động đẹp làm thước đo”.

Điểm nhấn của chương trình là Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, gồm 7 chặng, đi qua nhiều địa danh lịch sử, văn hóa trên cả nước như Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau, TP. HCM và Hà Nội.

Lễ phát động hành trình diễn ra tại Nghệ An ngày 16/5. Các chặng tiếp theo gắn với hoạt động tri ân, an sinh xã hội, giao lưu nhân chứng lịch sử và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

“Hành trình không chỉ là những điểm đến về mặt địa lý, mà còn là điểm chạm của cảm xúc, lịch sử và lòng tự hào dân tộc”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được sự đồng hành từ nhiều người nổi tiếng.

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ triển khai 70 ngày thi đua cao điểm, chiến dịch “15 ngày hành động đẹp vì Tổ quốc”, tổ chức giải marathon tại Điện Biên cùng nhiều hoạt động về nguồn, an sinh xã hội trên cả nước.

Song song với các hoạt động thực tế, chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ được triển khai mạnh trên các nền tảng số từ tháng 5 đến tháng 10/2026, hướng tới thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Ban tổ chức khuyến khích người trẻ sáng tạo video, hình ảnh, bài viết truyền cảm hứng về tình yêu quê hương, hoạt động tình nguyện, sáng kiến trong học tập, lao động và nghiên cứu khoa học.

Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ cùng chiến dịch truyền thông quy mô toàn quốc sẽ được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10/2026.

Các sản phẩm sẽ được lan tỏa trên Facebook, TikTok, YouTube, Instagram với các hashtag như #ToiYeuToQuocToi, #TYTQT, #ProudVietNam.

Năm nay, chiến dịch bổ sung nhiều hoạt động gắn với công nghệ số như cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cuộc thi cover, remix Hội ca “Lên đàng” và cuộc thi sáng tạo video ngắn dành cho thanh niên 16 - 35 tuổi trong và ngoài nước.

Tuần lễ cao điểm Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11/10, tại Hà Nội và TP. HCM, với nhiều hoạt động như lễ kỷ niệm, trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, triển lãm ảnh, Youth Fest 2026 và Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc.

