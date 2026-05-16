Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi động hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ từ quê hương Bác

Dương Triều Dương Triều

SVO - Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2026 khởi động tại Nghệ An sáng 16/5, mở đầu chuỗi hoạt động xuyên Việt hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Chương trình do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức tại Nghệ An, với sự tham dự của hàng nghìn hội viên, thanh niên.

z7831312045302-9e06e937320ba4a54017dc199f03ee6d.jpg
Khởi động hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ từ quê hương Bác.

Dự lễ có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

z7831310434363-2b7a148c3862cba38885a586811cfedf.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, hành trình năm nay gồm 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên hình thành và phát triển của Hội LHTN Việt Nam.

z7831310550371-5a84967ae48cd53560a12431254059a0.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu khởi động hành trình.

Xuất phát từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình sẽ đi qua các địa phương như Tuyên Quang, Điện Biên, Huế, Khánh Hòa, TP. HCM, Cà Mau trước khi khép lại tại Hà Nội vào tháng Mười.

“Mỗi chặng đường sẽ là cơ hội để thanh niên tìm hiểu lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

z7831311353309-90d4078af3edb975351e5aa6d4de5b27.jpg
z7831311176226-a1d7fc5e2f8242de8c856bdcfe0c7bbb.jpg
z7831311248833-5b952162480c1c15757ab9e407eccbab.jpg
Khởi động hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ từ quê hương Bác.

Theo Ban tổ chức, các hoạt động trong hành trình tập trung vào giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng và chăm lo người dân vùng khó khăn.

Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam cho rằng, việc chọn Nghệ An làm điểm khởi đầu mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

z7831310672729-53df24e902578684dd7464a4faca42eb.jpg
Hội LHTN Việt Nam trao tặng 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội LHTN tỉnh Nghệ An.

“Khởi hành từ quê hương của Bác, chúng ta nhắc nhở bản thân về trách nhiệm tiếp bước cha anh, gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là khẩu hiệu mà cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, tinh thần dấn thân và trách nhiệm với cộng đồng.

z7831311473115-2d9a8c4d1a93a1d6f1d0d85135b735c1.jpg
z7831311639870-678f346e20863d5886be81eb9a1bf402.jpg
Các hoạt động nổi bật trong chương trình.

Tại lễ khởi động, Hội LHTN Việt Nam trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội LHTN tỉnh Nghệ An. Hội đồng Đội các cấp trao 9.500 lá cờ Tổ quốc tới 30 xã biên giới của tỉnh.

z7831310382641-0a8d709be79ac57b9099729c7e631924.jpg
Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2026 khởi động sáng ngày 16/5.

Nhiều hoạt động đồng hành cũng diễn ra trong ngày như rước đuốc thiêng từ Nhà thờ Bác Hồ, đồng diễn flashmob chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chiến dịch làm sạch biển tại Cửa Lò, khám bệnh cho ngư dân, khánh thành sân bóng chuyền thanh niên và chung kết giải pickleball “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Dương Triều Dương Triều
#Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' #Phát huy truyền thống cách mạng #Hoạt động cộng đồng và xã hội #Giáo dục lịch sử và yêu quê hương #Chương trình thanh niên và trách nhiệm xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục