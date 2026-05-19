Sinh viên PTIT đề xuất giao đề tài công nghệ cấp quốc gia cho kỹ sư mới ra trường

SVO - Đại diện sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đề xuất mở cơ chế để các kỹ sư trẻ, thủ khoa ngành công nghệ mới được tham gia nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp Quốc gia ngay sau tốt nghiệp.

Đề xuất được Nguyễn Quỳnh Chi, sinh viên PTIT, nêu tại chương trình Đối thoại giữa lãnh đạo và Đoàn Thanh niên mô hình 4V1M, năm 2026, chiều 19/5.

Theo Quỳnh Chi, với sinh viên Công nghệ, Diễn đàn không chỉ là hoạt động chính trị mà còn là cơ hội để “định vị lại bản thân” trong bối cảnh khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển mới.

Sinh viên PTIT trình bày tham luận tại chương trình.

Nữ sinh viên cho rằng, mô hình hợp tác 4V1M giữa Bộ KH - CN với các viện hàn lâm, trường đại học nghiên cứu hàng đầu giúp sinh viên tiếp cận tư duy chiến lược, tinh thần dấn thân và khả năng chấp nhận rủi ro - yếu tố cần thiết khi bước từ giảng đường ra thị trường lao động.

“Chúng mình hiểu rằng, khoa học công nghệ không có chỗ cho sự cầu toàn trì trệ, mà cần tinh thần ‘việc gì làm được phải làm ngay, không chờ đợi điều kiện hoàn hảo’”, Quỳnh Chi nói.

Theo đại diện PTIT, năm 2026, Học viện mở 7 chương trình đào tạo mới nhằm đón đầu xu hướng công nghệ toàn cầu, trong đó có ngành Kỹ thuật Truyền thông Hàng không Vũ trụ và ngành UAV & Robot di động tự hành - những ngành lần đầu được đào tạo tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Quỳnh Chi cho rằng, thách thức hiện nay không nằm ở đào tạo mà ở khả năng hấp thụ nguồn nhân lực chất lượng cao.

PTIT hiện có hơn 93% sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp. Song, với các ngành công nghệ chiến lược mới như UAV hay vi mạch bán dẫn, doanh nghiệp trong nước chưa đủ hạ tầng để tiếp nhận nhân lực trình độ cao, trong khi các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ chưa có cơ chế mở cho sinh viên mới ra trường tham gia.

“Nếu không giải được bài toán này, nguy cơ chảy máu chất xám hoặc lãng phí nguồn lực đào tạo mũi nhọn là hiện hữu”, nữ sinh viên nói.

Từ thực tế đó, đại diện tuổi trẻ PTIT đề xuất Bộ KH - CN phối hợp cùng các viện hàn lâm, trường đại học nghiên cứu thí điểm cơ chế giao các hợp phần kỹ thuật, module phụ trợ trong nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và cấp Quốc gia cho nhóm nghiên cứu trẻ, kỹ sư xuất sắc đảm nhiệm ngay sau tốt nghiệp.

Theo Quỳnh Chi, cơ chế này sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn nghiên cứu.

Ngoài ra, sinh viên PTIT cũng đề xuất Bộ hỗ trợ hành lang pháp lý để các mô hình quỹ đầu tư khởi nghiệp trong trường đại học như PFUND của PTIT được đưa vào diện thí điểm cơ chế “sandbox” cho tài chính mạo hiểm.

“Cơ chế này sẽ giải phóng sức sáng tạo, cho phép đầu tư và bảo vệ các ý tưởng UAV, robot của sinh viên ngay từ giai đoạn mô phỏng phòng lab”, Quỳnh Chi nói.

Chia sẻ tại tham luận, nữ sinh viên cho rằng, mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo sẽ khó đạt được, nếu sinh viên Công nghệ chỉ chọn những công việc "an toàn".

“Tuổi trẻ PTIT cam kết dấn thân vào những ngành dọc khó nhất, mới nhất để tạo ra các sản phẩm ‘Make in Vietnam’ thực chất”, Quỳnh Chi nói.