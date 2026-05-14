Nữ sinh ngành Thú y kể hành trình trưởng thành trong Lễ Tốt nghiệp

SVO - ‘Từ một cô sinh viên từng hoài nghi về lựa chọn của mình, mình đã học được cách mạnh mẽ hơn trước thử thách và dám bước ra khỏi vùng an toàn’, tân cử nhân Ngô Ngọc Bảo Anh chia sẻ trong Lễ Tốt nghiệp năm 2026 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ngày 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2026, đồng thời công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cho 8 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

GS. TS Nguyễn Thị Lan phát biểu tại buổi lễ.

Trong buổi lễ, bài phát biểu của tân cử nhân Ngô Ngọc Bảo Anh - sinh viên ngành Chăn nuôi - Thú y, Khoa Chăn nuôi, nhận được nhiều sự chú ý khi nhắc lại hành trình hơn 4 năm trưởng thành dưới mái trường đại học.

Đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, nữ sinh cho biết, điều khiến cô tự hào nhất không phải là thành tích hay tấm bằng cử nhân, mà là việc đã sống hết mình với tuổi trẻ, với đam mê và những nỗ lực của bản thân.

Tân cử nhân tốt nghiệp nhận bằng tại chương trình.

“Ai cũng có những điều nuối tiếc của tuổi trẻ. Nhưng với mình, hơn 4 năm đại học vừa qua, em không hề hối tiếc vì đã sống hết mình với những nỗ lực, đam mê và ước mơ của bản thân”, Bảo Anh chia sẻ.

Nữ sinh nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường với tâm trạng bỡ ngỡ và nhiều hoài nghi về lựa chọn ngành học. Tuy nhiên, sự tận tâm của giảng viên đã giúp cô dần tìm thấy động lực để theo đuổi lĩnh vực nông nghiệp.

“Các thầy cô không chỉ dạy mình kiến thức về chăn nuôi - thú y mà còn dạy mình cách làm nghề có trách nhiệm, bằng sự tử tế và bằng tình yêu với nông nghiệp nước nhà”, cô nói.

Tân cử nhân Ngô Ngọc Bảo Anh - sinh viên ngành Chăn nuôi - Thú y, Khoa Chăn nuôi chia sẻ tại buổi lễ.

Theo Bảo Anh, thanh xuân đại học được tạo nên từ những điều rất giản dị: Những ngày cùng bạn bè đi học dưới nắng gắt, những buổi thực hành trong chuồng trại, ngoài đồng cỏ hay những đêm thức khuya hoàn thành bài tập và dự án nghiên cứu.

“Thứ mình nhận được không chỉ là một tấm bằng tốt nghiệp hay kiến thức chuyên môn, mà còn là sự trưởng thành trong tư duy, nhận thức và cảm xúc”, nữ sinh chia sẻ.

Sinh viên tốt nghiệp tri ân lãnh đạo Học viện.

Trong thời gian học tập, Bảo Anh từng giành nhiều học bổng và tham gia các chương trình trao đổi tại Canada, Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ. Những trải nghiệm này giúp cô mở rộng góc nhìn về nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới, đồng thời thêm tin tưởng vào tiềm năng phát triển của nông nghiệp Việt Nam.

Các tân cử nhân tốt nghiệp năm 2026.

Nữ sinh cho biết, sau lễ tốt nghiệp, mỗi sinh viên sẽ bước đi trên những con đường khác nhau, người tiếp tục học tập, nghiên cứu, người làm việc tại doanh nghiệp hoặc trở về quê hương phát triển mô hình riêng. Tuy nhiên, điều gắn kết họ vẫn là tình yêu dành cho nông nghiệp và tinh thần của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

“Mình tin rằng, thế hệ sinh viên hôm nay sẽ không chỉ kế thừa truyền thống của Học viện mà còn tạo nên những giá trị mới bằng tri thức, sự tử tế và tinh thần dám ước mơ, dám theo đuổi ước mơ đến cùng”, Bảo Anh nói.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho 8 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đánh giá sự trưởng thành của sinh viên chính là minh chứng rõ nhất cho chất lượng đào tạo của nhà trường.

Theo bà Lan, hành trình đại học của mỗi sinh viên không giống nhau, nhưng việc có mặt tại lễ tốt nghiệp là minh chứng cho sự nỗ lực và kiên trì của các bạn.