Đại học Phenikaa tuyển sinh hơn 15.000 chỉ tiêu, nhiều ngành công nghệ tiếp tục thu hút thí sinh

SVO - Với hơn 15.000 chỉ tiêu tuyển sinh cùng nhiều ngành học “hot” như AI, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử hay Truyền thông đa phương tiện, Đại học Phenikaa sẽ mang đến nhiều thông tin tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và tư vấn trực tiếp cho học sinh tại gian hàng số 21 - 22 trong “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2” do Báo Tiền Phong tổ chức vào ngày 17/5 tới.

Không chỉ tuyển sinh, mà còn giúp học sinh hiểu ngành công nghệ đang thay đổi ra sao

Theo GS. TS Nguyễn Văn Hiếu, khi tham gia ngày hội do Báo Tiền Phong tổ chức vào sáng 17/5 tới, Đại học Phenikaa mong muốn không chỉ quảng bá thông tin tuyển sinh mà còn tạo cơ hội kết nối trực tiếp với học sinh, phụ huynh và cộng đồng yêu thích khoa học - công nghệ.

“Đại học Phenikaa hướng tới việc giúp thí sinh hiểu rõ hơn về xu hướng nghề nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ, AI, bán dẫn, tự động hóa, khoa học dữ liệu hay công nghệ sức khỏe”, ông chia sẻ.

GS. TS Nguyễn Văn Hiếu: “Đừng chọn ngành chỉ vì xu hướng hot”

Đại diện nhà trường cho rằng, trong bối cảnh công nghệ thay đổi rất nhanh, học sinh hiện nay không nên chọn ngành chỉ vì “đang hot”, mà cần hiểu mình có thực sự phù hợp và sẵn sàng đi lâu dài với lĩnh vực đó hay không. Theo GS. TS Nguyễn Văn Hiếu, các ngành công nghệ luôn đòi hỏi người học phải có khả năng thích nghi, tinh thần chủ động học hỏi và tư duy khám phá liên tục.

“Đừng chỉ chọn ngành theo ‘xu hướng hot’, hãy chọn theo năng lực và sự tò mò lâu dài của bản thân. Các ngành công nghệ thay đổi rất nhanh, nên người học bền bỉ và thích khám phá sẽ có lợi thế hơn rất nhiều”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, GS.TS Nguyễn Văn Hiếu cũng cho rằng học sinh cần chú ý chuẩn bị tốt nền tảng Toán, Tin học, tiếng Anh và kỹ năng tự học để có thể theo kịp các lĩnh vực như AI, kỹ thuật phần mềm, tự động hóa, công nghệ sinh học hay khoa học dữ liệu.

Sinh viên Đại học Phenikaa thực hành nghiên cứu và chế tạo trong phòng thí nghiệm công nghệ.

Ngoài ra, phụ huynh nên đồng hành cùng con theo hướng định hướng thay vì áp lực. Theo GS.TS Nguyễn Văn Hiếu, khi học đúng sở thích và thế mạnh, sinh viên thường có động lực học tập tốt hơn và dễ phát triển nghề nghiệp bền vững hơn trong tương lai.

Ông cũng cho rằng, ngoài điểm số hay kiến thức chuyên ngành, các doanh nghiệp công nghệ hiện nay đánh giá rất cao kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp, tư duy phản biện và khả năng thích nghi với môi trường làm việc hiện đại.

Hơn 15.000 chỉ tiêu, nhiều ngành công nghệ tiếp tục thu hút thí sinh

Năm học 2026 - 2027, Đại học Phenikaa dự kiến tuyển sinh khoảng hơn 15.000 chỉ tiêu.

Những ngành có quy mô tuyển sinh lớn năm nay gồm Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Trung, Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện. Theo đại diện nhà trường, đây đều là những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn, đồng thời phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế hiện nay.

Sinh viên Đại học Phenikaa trải nghiệm hệ thống robot hiện đại.

Năm 2026, trường triển khai 5 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;

Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc kỳ thi SPT 2026 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Sử dụng kết quả kỳ thi V-SAT do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển;

Xét tuyển dựa vào học bạ THPT.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Hiếu, để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần tập trung đạt kết quả tốt ở các tổ hợp môn phù hợp với ngành học mình yêu thích, đặc biệt là những ngành khoa học - công nghệ thường yêu cầu nền tảng Toán, Tin học, Vật lý hoặc tiếng Anh khá tốt.

Bên cạnh đó, học sinh cần chủ động tìm hiểu kỹ các phương thức xét tuyển của trường như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển thẳng hoặc sử dụng các chứng chỉ quốc tế. Việc nắm rõ điều kiện của từng phương thức sẽ giúp thí sinh tăng thêm cơ hội trúng tuyển.

Môi trường thực hành, nghiên cứu tại Đại học Phenikaa được đầu tư theo hướng ứng dụng thực tế.

Gian hàng số 21 - 22: Giảng viên, sinh viên cùng trực tiếp tư vấn

Tại ngày hội tuyển sinh, gian hàng số 21 - 22 của Đại học Phenikaa sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về các khoa, ngành đào tạo năm 2026, đặc biệt là nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ để học sinh dễ dàng tìm thấy lĩnh vực mình quan tâm.

Đội ngũ tư vấn của trường gồm các GS, PGS, TS, chuyên viên tuyển sinh cùng sinh viên đang theo học sẽ trực tiếp giải đáp cho học sinh và phụ huynh về chương trình đào tạo, học bổng, môi trường học tập, cơ hội việc làm cũng như định hướng nghề nghiệp.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Hiếu, với nhóm ngành khoa học - công nghệ, việc được tiếp cận phòng thí nghiệm, doanh nghiệp, dự án thực tế và môi trường nghiên cứu mạnh là yếu tố rất quan trọng đối với sinh viên.

Sinh viên khối kỹ thuật của Đại học Phenikaa thực hành trên hệ thống máy móc công nghiệp hiện đại.

Bên cạnh hoạt động tư vấn, gian hàng của trường còn có sự đồng hành của các sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh trải nghiệm không khí đại học một cách gần gũi và thực tế hơn. Các sinh viên sẽ trực tiếp chia sẻ về đời sống học tập, môi trường công nghệ và những trải nghiệm thực tế khi theo học tại trường.

“Phenikaa cũng kỳ vọng lan tỏa hình ảnh một trường đại học đổi mới sáng tạo, đầu tư mạnh vào khoa học - công nghệ và nghiên cứu ứng dụng”, đại diện nhà trường cho biết.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Hiếu, đây cũng là dịp để nhà trường lắng nghe nhu cầu, mối quan tâm và xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh hiện nay, từ đó tiếp tục cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với thị trường lao động và nhu cầu nhân lực công nghệ trong tương lai.