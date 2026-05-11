Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý ghi dấu ấn tại VEX Robotics World Championship 2026

P.V

Tại VEX Robotics World Championship 2026 – giải đấu Robotics lớn nhất thế giới diễn ra từ ngày 21/4 - 30/4/2026, với quy mô hơn 2.400 đội đến từ hơn 60 quốc gia – các đội tuyển của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (LSTS) đã để lại dấu ấn nổi bật, khẳng định năng lực và bản lĩnh của học sinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Các đội tuyển Robotics Trường Đinh Thiện Lý tại VEX Robotics World Championship 2026 (Mỹ)

Năm 2026, LSTS có 3 đội tham gia gồm 50922T, 50922S (High School) và 27908V (Middle School) – tiếp nối lộ trình phát triển từ 1 đội năm 2024 lên 2 đội năm 2025. Sự gia tăng ổn định này phản ánh rõ định hướng đầu tư bài bản và chiến lược dài hạn của nhà trường trong giáo dục STEM.

Nổi bật nhất, Team 27908V – LSTS Singularity đã xuất sắc giành Design Award tại bảng Math – giải thưởng danh giá thứ hai của bảng đấu, ghi nhận sự xuất sắc toàn diện về thiết kế kỹ thuật, tư duy giải quyết vấn đề và quy trình kỹ thuật. Đội đồng thời lọt Top 16 và tham gia vòng Alliance Selection.

Team 27908V – LSTS Singularity nhận giải Design Award tại bảng Math.

Ở khối High School, Team 50922T – LSTS Mako Maniacs đã đạt hạng 32/86 tại bảng Design và xếp hạng 21/511 ở nội dung Robot Skills, tiếp tục khẳng định năng lực thi đấu ổn định và kỹ thuật vượt trội.

Team 50922T - LSTS MAKO MANIACS tại Pit của đội

Team 50922S – LSTS Vertex lần đầu tiên được tham gia giải đấu thế giới nhưng đã thi đấu rất bản lĩnh, duy trì phong độ đến những trận cuối cùng và ghi nhận nhiều tiến bộ rõ rệt.

Team 50922S – LSTS Vertex thi đấu và hoàn thiện chiến thuật tại VEX Worlds 2026.

Không chỉ dừng lại ở thành tích, hành trình tại VEX Worlds còn mang lại cho học sinh những trải nghiệm học tập thực tiễn quý giá: tiếp cận môi trường STEM toàn cầu, giao lưu với bạn bè quốc tế, tham gia các hoạt động trải nghiệm và phát triển toàn diện các kỹ năng thế kỷ 21.

Đặc biệt, bên cạnh việc tham gia thi đấu, đoàn LSTS còn tích cực hỗ trợ cho sự kiện. 2 giáo viên và 6 học sinh LSTS đã chủ động đăng ký tham gia tình nguyện viên (Volunteer) tại giải đấu. Hoạt động này không chỉ hỗ trợ công tác tổ chức mà còn thể hiện rõ nét giá trị “Phục vụ” (Service) – một trong 6 giá trị cốt lõi mà nhà trường luôn chú trọng giáo dục. Qua đó, học sinh được rèn luyện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và ý thức công dân toàn cầu trong môi trường quốc tế.

Giáo viên và học sinh LSTS tham gia làm tình nguyện viên tại Vex Worlds 2026

Đại diện nhà trường cho biết, việc tham gia các sân chơi quốc tế như VEX Worlds là một phần trong chiến lược đưa học sinh tiếp cận các hệ sinh thái giáo dục STEM tiên tiến trên thế giới. Qua đó, học sinh không chỉ được “đo năng lực” trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, mà còn hình thành tư duy đổi mới, sáng tạo và năng lực hội nhập.

Học sinh LSTS tham gia diễu hành khai mạc cùng đại diện các đội Việt Nam

Những kết quả tại VEX Robotics World Championship 2026 không chỉ là thành tích đáng tự hào, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của định hướng giáo dục STEM tại LSTS – một lộ trình phát triển bền vững, hướng đến đào tạo thế hệ học sinh sẵn sàng cho tương lai toàn cầu.
Đó cũng chính là tinh thần mà nhà trường luôn theo đuổi: “Nhìn ra thế giới – Hướng tới tương lai.”

