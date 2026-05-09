PTIT mang hệ sinh thái đào tạo game và điện ảnh số đến 'Vietnam Gameverse 2026'

SVO - Tại 'Vietnam Gameverse 2026', Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) không chỉ giới thiệu các chương trình đào tạo mới về game và điện ảnh số mà còn mang tới mô hình hệ sinh thái đào tạo gắn với doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất. Thông qua loạt hoạt động chuyên môn, hợp tác chiến lược cùng các sản phẩm do sinh viên phát triển, PTIT cho thấy định hướng tham gia sâu sắc vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp sáng tạo số tại Việt Nam.

Diễn ra trong hai ngày 8 - 9/5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Vietnam Gameverse 2026 dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt tham dự. Sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp, chuyên gia, nhà phát triển và đơn vị đào tạo trong lĩnh vực game, công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Tại sự kiện năm nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tham gia với nhiều hoạt động như hội thảo chuyên đề, giới thiệu các chương trình đào tạo bậc đại học liên quan tới game và điện ảnh số, đồng thời công bố hợp tác chiến lược cùng doanh nghiệp trong ngành.

Đoàn đại biểu tại 'Vietnam Gameverse 2026' tham quan gian hàng CDiT - PTIT.

Xây dựng hệ sinh thái đào tạo game gắn với thực tiễn

Một trong những hoạt động nổi bật của PTIT tại Gameverse 2026 là phần tham luận của TS Cao Minh Thắng – Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDiT, với chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái đào tạo Game: Động lực phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam”.

TS Cao Minh Thắng nhấn mạnh, để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, cần hình thành một hệ sinh thái đào tạo toàn diện, nơi nhà trường và doanh nghiệp không chỉ hợp tác ở mức độ cung cấp nhân lực, mà còn cùng nhau xây dựng chương trình đào tạo, triển khai thực hành, nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp.

TS Cao Minh Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDiT trình bày tham luận với chủ đề "Xây dựng hệ sinh thái đào tạo Game: Động lực phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam”.

Thông qua mô hình này, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn có cơ hội tham gia các dự án thực tế cùng doanh nghiệp, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và nhu cầu của thị trường.

Thực tế, nhiều sản phẩm game do giảng viên và sinh viên phát triển đã đạt hơn 500.000 lượt tải cùng doanh thu vượt 200.000 USD trên các kho ứng dụng phổ biến như CH Play... Các dự án khởi nghiệp của sinh viên cũng ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi công nghệ và sáng tạo trong nước.

PGS. TS Trần Quang Anh - Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, tham quan và trải nghiệm tại gian hàng CDiT - PTIT ở 'Vietnam Gameverse 2026'.

Giới thiệu thêm hai chương trình đào tạo mới

Sau chương trình Thiết kế và Phát triển Game ra mắt từ năm 2024, PTIT tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đào tạo với hai chương trình mới dự kiến tuyển sinh từ năm 2026 gồm Thiết kế đồ họa Game và Công nghệ Công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh).

Chương trình đào tạo đại học ngành Thiết kế đồ họa Game (Game Art) được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tư duy sáng tạo, năng lực mỹ thuật và khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thiết kế game. Sinh viên theo học sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về mỹ thuật số, tập trung vào thiết kế hình ảnh, nhân vật, bối cảnh, diễn hoạt và hiệu ứng hình ảnh trong môi trường game. Bên cạnh đó, chương trình cũng chú trọng kỹ năng thực hành, giúp sinh viên làm chủ các công cụ phổ biến của ngành như Photoshop, Blender, Maya, ZBrush, Unity và Unreal Engine.

Sinh viên trải nghiệm game tại gian hàng CDiT - PTIT ở 'Vietnam Gameverse 2026'.

Chương trình Công nghệ Công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh) được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức về ngôn ngữ hình ảnh và khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nội dung số. Theo đại diện PTIT, chương trình không chỉ hướng tới lĩnh vực điện ảnh số mà còn góp phần phát triển các sản phẩm game có chất lượng đồ họa cao, giàu tính nghệ thuật và quy mô lớn. Sinh viên theo học sẽ được tiếp cận nhiều công nghệ mới như Motion Capture, Virtual Production cùng các kỹ thuật sản xuất hình ảnh hiện đại đang được sử dụng trong ngành công nghiệp sáng tạo.

Mở rộng hợp tác cùng doanh nghiệp ngành game

Bên cạnh hoạt động đào tạo, PTIT cũng công bố hợp tác chiến lược với nhiều đơn vị như Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Công ty TNHH Virtous Việt Nam và Công ty TNHH Amobear Việt Nam.

Đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tham gia sự kiện 'Vietnam Gameverse 2026'.

Theo đại diện Học viện, việc hợp tác với doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, công nghệ tiên tiến và tham gia vào các dự án lớn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thông qua loạt hoạt động tại Vietnam Gameverse 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp tục cho thấy định hướng mở rộng đào tạo trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp trong quá trình phát triển nguồn nhân lực cho ngành game và giải trí số tại Việt Nam.