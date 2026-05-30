Pháp luật

Bắt khẩn cấp tài xế ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Phú Thọ

Viết Hà

TPO - Sau gần 2 giờ truy xét, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ tài xế xe ô tô chở đất gây tai nạn giao thông làm chết người rồi lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ngày 30/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Thuần (SN 1975, trú tại khu 5, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 26/5, tại Km2+000 đường liên vùng thuộc khu 1, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe mô tô. Vụ va chạm khiến anh Nguyễn K. T. (SN 2005, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ), người điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, ngay sau khi va chạm, người điều khiển xe ô tô đã lập tức lái phương tiện rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực rà soát dấu vết và truy tìm phương tiện liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuần.

Nhờ sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của quần chúng nhân dân, chỉ sau gần 2 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định chính xác đối tượng gây tai nạn là Nguyễn Văn Thuần.

Tại cơ quan điều tra, Thuần khai nhận hành vi của mình. Theo đó, khoảng 21 giờ 10 cùng ngày, Thuần điều khiển xe ô tô biển số 19C-028.43 chở đất di chuyển từ xã Đồng Lương về xã Vạn Xuân trên tuyến đường liên vùng.

Khi đến Km2+000, do chuyển hướng từ đường liên vùng vào đường liên xã nhưng không bảo đảm an toàn nên đã xảy ra va chạm với xe mô tô do anh Nguyễn K. T. điều khiển theo hướng ngược chiều.

Sau khi tai nạn xảy ra, vì lo sợ bị phát hiện và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thuần đã điều khiển xe trốn khỏi hiện trường, đưa phương tiện về cất giấu tại nhà riêng.

