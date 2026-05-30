Giáo dục

Gia Lai:

Vụ giáo viên nước ngoài tát học sinh: Gia đình nói bé trai bị thủng màng nhĩ

Trương Định

TPO - Vụ việc học sinh lớp 4 bị giáo viên người nước ngoài tát tại lớp học thêm tiếng Anh ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai bị chấn thương tai, thủng màng nhĩ và được gia đình đưa vào TPHCM tiếp tục điều trị.

Ngày 30/5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã yêu cầu dừng hoạt động dạy thêm tại số nhà 72 Lý Tự Trọng, sau khi xác định cơ sở này chưa đăng ký theo quy định.

Trước đó, như báo Tiền Phong đưa tin, chiều 23/5, chị Trương Đoan Na (30 tuổi, phường Quy Nhơn) đưa con trai là cháu T.G.V (học lớp 4C, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) đến lớp học thêm tiếng Anh tại số nhà nêu trên. Lớp học do một người mang quốc tịch Ấn Độ (SN 1988) tổ chức dạy.

Vùng má, tai cháu V. xuất hiện sưng đỏ sau khi bị thầy giáo dạy thêm tát. Ảnh: GĐCC

Theo chị Trương Đoan Na, trước giờ học, cháu V. cầm một món đồ chơi và vô tình chạm vào tay giáo viên khiến người này giật mình. Sau đó, thầy giáo này ném món đồ chơi đi. Khi cháu V. cúi xuống lấy vở chuẩn bị học, thì bất ngờ bị thầy giáo quay sang tát mạnh vào mặt. Cú tát khiến cháu bé choáng váng, ngã xuống nền nhà.

Nghe tiếng cháu V. la lớn, vợ giáo viên từ dưới nhà chạy lên, lấy đá chườm vào vùng mặt cho cháu V. Sau đó chị này gọi điện, nhắn tin xin lỗi chị Na, và nói chồng trong lúc nóng giận đã tát cháu.

“Trong đầu tôi cũng nghĩ chỗ thân quen nên có tát cũng chỉ răn đe nhẹ, đâu ngờ sự việc đến như vậy”, chị Na nói đồng thời cho biết: Sau khi về nhà, con trai có biểu hiện ù tai, buồn nôn nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để theo dõi, điều trị. Đồng thời gia đình cũng trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Phòng văn hóa - xã hội phường Quy Nhơn tiến hành kiểm tra điểm dạy thêm và xác định căn nhà này chưa đăng ký, xin phép hoạt động dạy thêm theo quy định.

Về hành vi tát học sinh, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết, Công an phường đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, xác định mức độ thương tích của cháu bé để xử lý theo quy định.

Theo chị Trần Đoan Na, kết quả kiểm tra cho thấy cháu V. bị chấn thương tai, thủng màng nhĩ do bị đánh. Hiện gia đình đang đưa cháu V. đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM để tiếp tục điều trị.

