Thầy giáo dạy thêm dùng cành cây đánh học sinh

TPO - Bực tức vì nam sinh gỡ miếng lót chống trầy bàn ghế, một thầy giáo dạy thêm môn Toán tại Đồng Tháp đã dùng cành cây đánh liên tiếp vào người học sinh.

Ngày 28/5, Công an phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn An P. (SN 1968, ngụ phường Đạo Thạnh) về hành vi bạo lực. Ông P. bị phạt 7 triệu đồng, buộc chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị cho học sinh bị đánh (hơn 2,7 triệu đồng). Hiện tại, ông P. đã thi hành xong quyết định xử phạt.

Vết trầy xước trên người học sinh bị đánh.

Trước đó, Chủ tịch UBND phường Đạo Thạnh cũng có quyết định tạm đình chỉ hoạt động giáo dục đối với hộ kinh doanh của ông Nguyễn An P. (dạy thêm Toán bậc THCS). Thời gian đình chỉ tới khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng và đảm bảo an toàn trong hoạt động giáo dục.

Trước đó, ngày 22/4, Công an phường Đạo Thạnh tiếp nhận đơn phản ánh của bà Nguyễn Ngọc Dung về việc cháu nội của bà là Lê Nguyễn H. B. (học sinh lớp 7) bị thầy dạy thêm môn Toán dùng cành cây đánh gây thương tích.

Qua xác minh, ngày 20/4, khi học thêm tại cơ sở của ông Nguyễn An P., Lê Nguyễn H. B đã bóc miếng lót chống trầy xước bàn ghế của lớp học.

Đến ngày 22/4, khi quay lại lớp, B. bị ông P. đã dùng một cành cây đánh liên tiếp vào người. Vụ việc khiến B. bị bầm tím, trầy xước ở vùng vai trái, tay trái, lưng và sưng vùng đầu.