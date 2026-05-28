Samsung và NIC tăng tốc lan tỏa giáo dục STEM sau khởi động Samsung Solve For Tomorrow 2026

32/34 tỉnh thành đã triển khai Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026. Đó là kết quả của sự hợp tác giữa Samsung Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thông qua chuỗi roadshow khởi động, hội thảo và hướng dẫn xây dựng dự án STEM tại nhiều địa phương.

Đưa Samsung Solve for Tomorrow tới gần hơn với học sinh ba miền

Những ngày cuối năm học tại trường THCS Yên Vượng (Lạng Sơn) được thổi làn gió mới với hội thảo về chương trình Samsung Solve for Tomorrow 2026. Tại đây, các em học sinh đã cùng Samsung Solve for Tomorrow 2026 bước vào hành trình khám phá tư duy thiết kế theo cách hết sức gần gũi: quan sát, lắng nghe, chia sẻ và cùng đồng đội tìm ra hướng giải quyết cho những vấn đề thực tế trong xã hội. Có bạn bắt đầu bằng một quan sát nhỏ trong trường học, có bạn lại nhìn thấy vấn đề từ gia đình, môi trường sống hay cộng đồng xung quanh. Hội thảo tại trường THCS Yên Vượng là một trong số 60 hội thảo trực tiếp được triển khai tại các trường trên cả nước. Đó là cách mà Samsung Solve for Tomorrow 2026 được giới thiệu gần hơn tới các em học sinh và khuyến khích các em tìm kiếm các ý tưởng về giải pháp cho các vấn đề xã hội hiện hữu.

Các em học sinh trường THCS Yên Vượng (Lạng Sơn) trong buổi hội thảo về chương trình Samsung Solve for Tomorrow 2026

Samsung Solve for Tomorrow là cuộc thi thường niên dành cho học sinh lứa tuổi 12-18, khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM nhằm phát triển các ý tưởng giúp giải quyết các vấn đề tại cộng đồng địa phương. Chương trình được Samsung toàn cầu khởi xưởng năm 2010 và ra mắt tại Việt Nam vào năm 2019. Chương trình năm nay tập trung vào 3 chủ đề: Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ; Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển Xã hội bền vững. Các đội thi được chia thành 2 bảng: Bảng A dành cho học sinh THCS; bảng B dành cho học sinh THPT.

Sau lễ khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026 diễn ra vào đầu tháng 4 tại Hà Nội, Samsung Việt Nam cùng NIC nhanh chóng triển khai chuỗi roadshow tại miền Trung và miền Nam nhằm mở rộng sức lan tỏa của chương trình tới học sinh trên cả nước.

Việc duy trì phát động cuộc thi ở cả ba miền trong nhiều năm liên tiếp nhằm bảo đảm học sinh ở mọi khu vực đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng với giáo dục STEM và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là cách Samsung mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chương trình, đưa tinh thần sáng tạo đến gần hơn với học sinh THCS, THPT trên cả nước. Sau khi cuộc thi chính thức được phát động ở ba miền, Ban tổ chức đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đồng hành tại các địa phương nhằm đưa cuộc thi đến gần hơn với học sinh và giáo viên trên toàn quốc.

Các hội thảo (workshop) được tổ chức tại nhiều trường học trên cả nước

Đến nay, đã có 32/34 tỉnh, thành phố triển khai cuộc thi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường THCS, THPT.

Ban tổ chức đã tổ chức hơn 60 hội thảo trực tiếp tại nhiều trường học trên cả nước nhằm giới thiệu thể lệ cuộc thi, định hướng phát triển ý tưởng và đào tạo về Tư duy thiết kế (Design Thinking) – một trong những kỹ năng quan trọng giúp học sinh tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng tư duy sáng tạo và công nghệ.

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, Ban tổ chức cũng đã triển khai hai buổi tập huấn trực tuyến quy mô lớn với sự tham gia của gần 900 điểm cầu trên toàn quốc nhằm hướng dẫn giáo viên và học sinh cách đăng ký tham gia khóa học trực tuyến về Tư duy thiết kế, đồng thời phổ biến quy trình, cách thức đăng ký và nộp bài dự thi trên hệ thống của chương trình. Các hoạt động này góp phần hỗ trợ học sinh tiếp cận cuộc thi một cách bài bản, nâng cao kỹ năng xây dựng dự án và tăng khả năng hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo thành những giải pháp có giá trị cho cộng đồng.

Từ cuộc thi công nghệ đến hành trình nuôi dưỡng trách nhiệm xã hội

Bên cạnh việc lan tỏa kiến thức STEM, Samsung Solve for Tomorrow 2026 còn hướng học sinh tới tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc lựa chọn các chủ đề dự thi gắn với đời sống xã hội. Qua đó, học sinh không chỉ học công nghệ mà còn học cách quan sát những vấn đề xung quanh và tìm giải pháp tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, nhấn mạnh: “Chương trình Samsung Solve for Tomorrow sẽ là nền tảng và động lực vững chắc giúp cho những ý tưởng sáng tạo của các em học sinh có thể phát triển thành các dự án công nghệ đầy ý nghĩa, đóng góp thiết thực cho xã hội. Tôi tin rằng sự bứt phá về tri thức và năng lực đổi mới sáng tạo của các em học sinh ngày hôm nay sẽ chính là bệ phóng cho tương lai cất cánh của Việt Nam. Tôi cũng rất tự hào rằng Samsung Việt Nam có thể là một phần của hành trình đó.”

Điều này cho thấy Samsung Solve for Tomorrow đang vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi STEM đơn thuần để trở thành nền tảng giúp học sinh rèn luyện tư duy đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tế của xã hội. Như bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc NIC, từng chia sẻ tại Lễ phát động Cuộc thi tại khu vực phía Nam: “Thông qua Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow, các em học sinh không chỉ được học thêm về STEM, mà quan trọng hơn, các em được khuyến khích quan sát cuộc sống xung quanh, phát hiện vấn đề từ thực tiễn và mạnh dạn đề xuất những ý tưởng có ích cho cộng đồng. Đây chính là cách học rất thiết thực, giúp kiến thức trong nhà trường gắn với cuộc sống, giúp học sinh phát triển toàn diện hơn cả về năng lực, kỹ năng và tư duy sáng tạo.”

Đại diện ngành giáo dục tại các địa phương tham gia roadshow đều đánh giá cao cách tiếp cận của chương trình khi giúp học sinh phát triển đồng thời kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm xã hội. Vì vậy, đến nay nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung học trên địa bàn về việc phối hợp triển khai Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 đã chính thức khởi động, hứa hẹn quy tụ nhiều ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ vì cộng đồng

Từ chuỗi roadshow phát động cuộc thi đến sự đồng hành cùng NIC trong các hoạt động sau lễ khởi động trải khắp ba miền, Samsung Solve for Tomorrow 2026 đang từng bước mở rộng tác động tới học sinh trên cả nước, góp phần hình thành một thế hệ trẻ biết sáng tạo, biết quan tâm tới cộng đồng và sẵn sàng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội trong tương lai.