Trường Đại học Tài chính - Marketing ra mắt phân hiệu tại TP. Huế

TPO - Trường Đại học Tài chính - Marketing chính thức ra mắt phân hiệu tại TP. Huế, mở rộng mạng lưới đào tạo khu vực miền Trung, đồng thời công bố nhiều chính sách ưu đãi cho sinh viên khóa tuyển sinh đầu tiên.

Ngày 27/5, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu tại TP. Huế, đặt tại số 284 Phạm Văn Đồng, phường Mỹ Thượng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, đại diện Bộ GD&ĐT, lãnh đạo TP. Huế cùng lãnh đạo, giảng viên, sinh viên nhà trường đã tham dự lễ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trao quyết định thành lập phân hiệu UFM tại TP Huế.

Theo UFM, việc thành lập phân hiệu tại Huế là bước mở rộng chiến lược sau 50 năm phát triển, hướng đến xây dựng hệ sinh thái giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đề nghị phân hiệu phát huy vai trò kết nối giữa nhà trường, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo chất lượng đào tạo đồng bộ với cơ sở chính tại TP.HCM.

Thực hiện nghi thức ra mắt phân hiệu UFM tại TP Huế.

PGS.TS Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng UFM cho biết, phân hiệu Huế sẽ tập trung đào tạo các ngành mũi nhọn như kinh tế di sản, du lịch bền vững, marketing điểm đến, thương mại điện tử và kinh tế số. Nhà trường cũng sẽ luân chuyển giảng viên, chuyên gia từ TP.HCM tham gia giảng dạy tại Huế.

Dịp này, UFM công bố nhiều chính sách ưu đãi dành cho khóa tuyển sinh năm 2026 tại phân hiệu Huế như giảm 15% học phí toàn khóa; miễn chi phí cố định ký túc xá cho sinh viên nhập học sớm; hỗ trợ học phí cho thủ khoa, á khoa và sinh viên có điểm cao…

Tại buổi lễ, nhà trường thực hiện nghi thức ra mắt phân hiệu và ký kết hợp tác chiến lược với nhiều doanh nghiệp, đối tác địa phương nhằm mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên.