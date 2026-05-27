Hệ sinh thái Studio 'triệu đô' ở DTU hỗ trợ teaser 'Red Boy' (Hồng Hài Nhi) ghi dấu ấn

Sự xuất hiện của teaser phim hoạt hình 3D “Red Boy” (Hồng Hài Nhi) không chỉ làm cộng đồng yêu hoạt hình “dậy sóng” mà còn hé lộ một “vũ trụ” công nghệ ngay bên trong Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS), Đại học (ĐH) Duy Tân - nơi sinh viên được tiếp cận với môi trường “thực học - thực làm”, sử dụng công nghệ hiện đại và tham gia trực tiếp vào nhiều dự án phim ảnh, hoạt hình và truyền thông đa phương tiện theo định hướng chuyên môn hóa cao.

Teaser “Red Boy” (Hồng Hài Nhi) và tham vọng nâng tầm hoạt hình Việt

Lấy cảm hứng từ Tây Du Ký, Red Boy lựa chọn khai thác nhân vật Hồng Hài Nhi trong cuộc rượt đuổi gay cấn với Tôn Ngộ Không, khi Đại Thánh hóa thân thành một chú gà tinh nghịch. Red Boy được xây dựng với hướng tiếp cận nhẹ nhàng, giàu tính giải trí, tập trung vào yếu tố hành động, biểu cảm và nhịp điệu. Chính cách tiếp cận trực quan ấy đã giúp tác phẩm, dù có thời lượng ngắn, vẫn giữ được cao trào, vững nhịp phim và lan tỏa tinh thần vui nhộn xuyên suốt toàn bộ đoạn teaser. Sự biến tấu này cũng mang đến màu sắc hài hước, trẻ trung, giúp các nhân vật kinh điển trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Red Boy - phim hoạt hình ngắn 3D do Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS), ĐH Duy Tân thực hiện

Đoạn teaser này không chỉ dừng lại là một sản phẩm nghệ thuật thuần túy mà bản chất là một phần thuộc dự án hoạt hình 3D dài hạn của đội ngũ họa sĩ tại Xưởng phim Én Bạc (SSS). Sau khi teaser “Red Boy” nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu thích đồ họa và hoạt hình, ê-kip đang tiếp tục mở rộng cốt truyện, hướng đến việc tạo nên một phiên bản đầy đủ với nhiều tình tiết thú vị, gay cấn, hoàn chỉnh một phim hoạt hình.

Ê-kip đã và đang dành rất nhiều tâm sức và thời gian cho “Red Boy” (Hồng Hài Nhi) bởi hình ảnh nhân vật thần thoại có sự kết nối cùng Phật Bà Quan Âm - một hình tượng đặc biệt quan trọng với thành phố Đà Nẵng. Tượng Phật Quan Thế Âm (lớn nhất Việt Nam) hiện đang tọa lạc tại Chùa Linh Ứng, Sơn Trà.

Một số phân cảnh trong teaser “Red Boy” (Hồng Hài Nhi)

Ê-kip SSS cũng đang triển khai thực hiện nhiều tác phẩm khác tập trung vào các nhân vật thuần Việt như Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Mai An Tiêm,… nhằm lan tỏa giá trị văn hóa dân gian Việt Nam qua ngôn ngữ điện ảnh và công nghệ hiện đại.

Anh đã Nguyễn Văn Trường Sơn - Giám đốc Xưởng phim Én bạc (SSS) chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng việc sáng tạo ra những sản phẩm mới dựa trên những chuyện kể dân gian từ xa xưa, kết hợp cùng các công nghệ hiện đại chính là cách để thổi luồng sinh khí mới vào những nhân vật kinh điển. Các giá trị quen thuộc theo đó được kể lại một cách gần gũi hơn, khơi gợi sự hứng thú và tò mò của thế hệ trẻ đối với các hình tượng văn hóa và văn học dân gian này.”

"Kiềng ba chân" từ Hệ sinh thái Studio “triệu đô”

Teaser “Red Boy” (Hồng Hài Nhi) được thực hiện trong vòng 6 tháng, với sự tham gia của 10 thành viên đến từ Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS), ĐH Duy Tân. Hỗ trợ cho dự án là một hệ sinh thái sản xuất khép kín với 3 studio chuyên biệt có đầy đủ các thiết bị, công nghệ cao.

❖ "Thổi hồn" cho tác phẩm bằng âm thanh điện ảnh với Sound & Mixing Studio : Phòng Thu âm & Hòa âm của Xưởng phim Én Bạc được xử lý âm học kỹ lưỡng, trang bị micro-preamp cao cấp (AKG C414, Neumann MT48, Audient EVO) cùng các bộ phần mềm chuẩn quốc tế (Avid Pro Tools, Steinberg Nuendo/Cubase, plugin Altiverb và Waves), đủ sức "nhào nặn" mọi hiệu ứng âm thanh và nhạc nền của "Red Boy" thành một bản phối đậm chất Á Đông. Đặc biệt, hệ thống kiểm âm 7.4.1 đang được lắp đặt sẽ giúp đội ngũ mix âm thanh chuẩn cho cả phim chiếu rạp lẫn các dự án game ứng dụng công nghệ mới, sánh ngang nhiều studio chuyên nghiệp trong khu vực và quốc tế.

Phòng Thu âm và Hòa âm của Xưởng phim Én Bạc (SSS)

❖ Công nghệ bắt chuyển động tối tân với Motion Capture Studio : Sở hữu hệ thống 16 camera hồng ngoại Vicon Vero (Anh Quốc) - thương hiệu quen thuộc cho các công nghệ bắt chuyển động, Phòng thu MoCap của SSS, ĐH Duy Tân có thể phục vụ các dự án dài hơi cho phim ảnh và game bom tấn trên thế giới. Vận hành bởi bộ phần mềm Shogun Live (capture trực tiếp), Shogun Post (làm sạch dữ liệu sau khi quay) và plugin LiveLink(truyền dữ liệu thời gian thực sang Unreal Engine), studio này phục vụ đắc lực cho 3 mảng: Làm previs (dựng trước cảnh quay), Capture (chuyển động cho nhân vật game/phim) và Xây dựng thư viện animation nội bộ. Teaser “Red Boy” là một sản phẩm điển hình có được các công nghệ của studio hiện đại này.

Quy trình làm việc tại studio Motion Capture

❖ Phim trường Kỹ xảo chuyên dụng: Phim trường được lắp đặt hệ thống phông xanh/xám chuyên dụng phục vụ quay phim kỹ xảo, “compositing” và sản xuất nội dung số. Đây là nền tảng cốt lõi để thực hiện các dự án phim ảnh, TVC quảng cáo, “cinematic” game, sản phẩm VR và truyền thông đa phương tiện. Hệ thống ánh sáng đến từ các thương hiệu chuyên dụng được giới quay phim Việt Nam ưa chuộng như NANlite (Trung Quốc) và Aladdin (Mỹ), kết hợp với máy quay độ phân giải cao, slider và dolly hỗ trợ di chuyển camera mượt mà, cùng bộ thu phát vô tuyến phục vụ livestream sự kiện với nhiều góc máy.

Studio được dùng cho dự án Micro Learning của Xưởng phim Én Bạc và ĐH Duy Tân

Không gian nghề nghiệp thực tế tạo bệ phóng cho SV DTU

Không dừng lại ở vai trò một đơn vị sản xuất phim chuyên nghiệp, Hệ sinh thái với nhiều studio đa nhiệm của Xưởng phim Én Bạc chính là mô hình "Doanh nghiệp trong lòng trường học", mở ra một không gian thực hành và thực tập lý tưởng cho sinh viên các ngành Đồ họa, Truyền thông Đa phương tiện,… tại DTU.

Sinh viên DTU thoải mái sáng tạo và thực hành/thực tập cùng nhiều dự án làm phim của SSS

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình từ đội ngũ chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm làm nghề, khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn thị trường của sinh viên DTU nhanh chóng được thu hẹp. Ở các studio này, sinh viên Duy Tân được tự do sáng tạo với hệ thống thiết bị cao cấp khi Xưởng phim luôn mở cửa không gian phim trường, hệ thống phông nền đa sắc màu và các phòng thu âm hiện đại để hỗ trợ các bạn thực hiện dự án cá nhân, bài tập thực hành Nhiếp ảnh (Photography), Làm phim (Filmmaking), hay các đồ án tốt nghiệp.

Ngoài ra, Xưởng phim Én Bạc cũng giúp các bạn sinh viên sản xuất các video âm nhạc, phim ngắn chất lượng cao, tham gia tranh tài tại các cuộc thi trong nước và quốc tế, đồng thời là nơi hỗ trợ đắc lực cho hoạt động livestream các sự kiện quy mô của Nhà trường. Tất cả đã tạo nên một chu trình học tập và làm nghề khép kín, chuẩn bị hành trang vững chắc cho SV DTU sẵn sàng hội nhập vào thị trường lao động chất lượng cao ngay khi ra trường.

