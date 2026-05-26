Học sinh thi về cách tiêu tiền, khiến tiền 'sinh sôi'

TPO - Tại lễ tổng kết Cuộc thi Cuộc thi "Nhà Tài chính và Khởi nghiệp tuổi Teen”, Ban tổ chức đã trao 39 giải thưởng cho các học sinh và nhà trường xuất sắc.

Cuộc thi "Nhà Tài chính và Khởi nghiệp tuổi Teen”, năm học 2025-2026 là sân chơi hướng nghiệp về Tài chính và Khởi nghiệp dành cho thiếu nhi được Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng hợp tác cùng Trung tâm nghiên cứu và đào tạo giới trẻ khởi nghiệp (CY2ES) tổ chức.

Năm nay là năm thứ 3 diễn ra cuộc thi, nhằm giúp trẻ em, học sinh hiểu về quản trị tài chính cá nhân, về tiền, cách sử dụng đồng tiền trong chi tiêu, cách khiến đồng tiền “sinh sôi nảy nở”.

Từ đó, chương trình hướng các em sử dụng đồng tiền đúng cách và hỗ trợ thêm những ý tưởng khởi nghiệp sau này từ “quỹ tài chính cá nhân của tuổi teen” ở hiện tại.

Ban Tổ chức cuộc thi chụp ảnh cùng tập thể các trường và thí sinh đoạt giải.

Theo Ban tổ chức, nội dung cuộc thi cũng là một phần đào tạo kiến thức thuộc bộ môn toán thực tế, kinh tế và pháp luật trong nhà trường (chủ đề về tài chính cá nhân, cung cầu thị trường, mô hình sản xuất kinh doanh…).

Sau gần một năm học phát động cuộc thi tại các trường Tiểu học và THCS trên toàn quốc, cuộc thi đã thu hút hơn 20.000 bài của các em học sinh tham gia.

Kết quả, Ban tổ chức quyết định trao 39 giải thưởng bao gồm 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 8 giải Ba, 12 giải Khuyến Khích, 11 giải Tập thể dành cho các nhà trường đã có thành thích xuất sắc trong cuộc thi.

Trong đó, Giải Nhất thuộc về em: Nguyễn Ngọc Linh Nga, lớp 5C, trường TH Nội Duệ, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Em Nguyễn Vy Anh, lớp 8A6, trường THCS Nguyễn Công Trứ, phường Ba Đình, Hà Nội.

Học sinh nhận giải thưởng gồm Giấy Khen, quà tặng của Ban Tổ Chức và đơn vị đồng hành.

Em Nguyễn Vy Anh, học sinh lớp 8A6, trường THCS Nguyễn Công Trứ, phường Ba Đình, Hà Nội chia sẻ niềm vinh dự khi dành giải Nhất của cuộc thi. Vy Anh cảm đây là sân chơi vô thú vị và thiết thực, nhất là đối với học sinh.

"Hiểu về tài chính, khởi nghiệp và quản trị tài chính cá nhân để sau này em và các bạn chủ động, vững vàng hơn trong cuộc sống", Vy Anh nói.

