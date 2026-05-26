Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu chống nóng cho học sinh

Hà Linh​

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có chỉ đạo các trường học không tổ chức cho học sinh tập trung sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, hoạt động ngoại khóa ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Sở này dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay và trong thời gian tới, khu vực thành phố Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thời điểm từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; nền nhiệt cao, thời tiết oi bức kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, học tập của trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên các trường học.

Do đó, để chủ động phòng, chống nắng nóng, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho trẻ em, học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các xã, phường chỉ đạo nhà trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, xây dựng phương án phòng, chống nắng nóng.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời khi thời tiết nắng nóng gay gắt

Quan tâm các nhóm học sinh có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, học sinh thể trạng yếu, học sinh đang điều trị bệnh, học sinh tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu, hoạt động ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động ngoài trời theo hướng linh hoạt, an toàn; ưu tiên tổ chức các hoạt động cần thiết vào đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu mát.

Không tổ chức cho trẻ em, học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt khoảng thời gian từ 10h -16h.

Khi thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài, cơ sở giáo dục chủ động quyết định điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học, ôn tập, kiểm tra và các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế.

"Đối với các lớp ôn tập, kiểm tra, cơ sở giáo dục bố trí phòng học, phòng thi bảo đảm thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ quạt, điều hòa (nếu có), không để học sinh chờ đợi lâu ngoài trời nắng", Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo trường học.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu cơ sở giáo dục khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, bổ sung quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, rèm che nắng, mái che, phòng nghỉ tạm thời cho trẻ em, học sinh khi cần thiết.

Theo khung thời gian năm học, học sinh trường học các cấp nghỉ hè trước 31/5. Thời điểm này, nhiều trường đã tổng kết năm học và cho học sinh nghỉ học.
Một số trường mầm non tư thục tiếp tục nhận học sinh theo nhu cầu của phụ huynh và học sinh cuối cấp THCS - THPT đang ôn tập chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10, thi Tốt nghiệp THPT.

