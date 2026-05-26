Điểm thi đánh giá tư duy đợt 3 của Đại học Bách khoa Hà Nội thấp hơn các đợt trước

TPO - Ngày 26/5, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 3 cho thí sinh. Thủ khoa của đợt 3 năm nay chỉ đạt mức điểm 93,76/100, trong khi điểm cao nhất kỳ thi của năm 2026 là 98.98/100.

TSA đợt 3 năm 2026 có hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức cùng thời gian tại 32 điểm thi ở Hà Nội và 11 tỉnh thành phố khác gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Kết quả chấm thi cho thấy, điểm cao nhất của đợt 3 năm 2026 là 93.76/100.

Có 6 thí sinh đạt trên 90 điểm; 83 thí sinh đạt trên 80 điểm; 878 thí sinh đạt trên 70 điểm.

Điểm trung bình của đợt 3 năm 2026 là 53.17/100.

Thí sinh dự Kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Top 10 của đợt 3 là các thí sinh đến từ những trường THPT sau:

Trong khi đó, tính cả 3 đợt thi TSA của năm 2026 với gần 60.000 lượt thí sinh dự thi, điểm cao nhất của năm 2026 là 98.98/100.

Có 13 thí sinh đạt trên 90 điểm; 175 thí sinh đạt trên 80 điểm và 1.577 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của thí sinh dự kỳ thi này trong năm 2026 là 54.96/100.

Phổ điểm TSA của cả 3 đợt thi trong năm 2026

Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống.Thí sinh có thể sử dụng Giấy chứng nhận điện tử này để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học.

Nếu thí sinh muốn nhận Giấy chứng nhận bản in giấy thì phải đăng ký trên Hệ thống. Kết quả bài thi Đánh giá tư duy được hơn 50 trường sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh năm 2026 này.

