Chủ đề lịch sử dân tộc vào đề Văn lớp 10 ở Nghệ An

TPO - Đề thi Ngữ văn lớp 10 ở Nghệ An được đánh giá giàu cảm xúc, có tính giáo dục cao khi gợi nhắc về lịch sử dân tộc, ký ức tuổi thơ và trách nhiệm của thế hệ trẻ với truyền thống quê hương, đất nước.

Đề thi giàu cảm xúc, có sự phân hóa

Sáng 25/5, hơn 49.300 thí sinh Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Ở phần đọc hiểu (4 điểm), ngữ liệu được lựa chọn là bài thơ “Ngọn lửa tuổi thơ” của nhà thơ Xuân Quỳnh. Tác phẩm tái hiện ký ức tuổi thơ trong những năm tháng chiến tranh với hình ảnh người lính giản dị nhưng giàu lý tưởng, qua đó khơi gợi lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là trường có số lượng đăng ký dự thi cao nhất với 2.062 hồ sơ.

Các câu hỏi được xây dựng theo hướng từ nhận biết đến vận dụng. Thí sinh phải xác định nhân vật trữ tình, chỉ ra sự kiện lịch sử được nhắc đến trong văn bản, phân tích biện pháp tu từ trong câu thơ “Bài hát vẫn dạt dào như sóng vỗ”, đồng thời lý giải ý nghĩa hình ảnh “đôi giày rách nứt” của người lính.

Câu hỏi cuối cùng yêu cầu học sinh liên hệ, trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của những kỷ niệm tuổi thơ đối với mỗi con người.

Ở phần làm văn (6 điểm), câu nghị luận văn học yêu cầu học sinh viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích hình ảnh “ngọn lửa” trong bài thơ.

Trong khi đó, câu nghị luận xã hội với nhận định: “Lịch sử là điểm tựa cho hiện tại và tương lai” yêu cầu thí sinh đề xuất giải pháp nhằm lan tỏa những giá trị quý báu của lịch sử dân tộc.

Em Nguyễn Cao Thùy Dương, học sinh Trường THCS Hưng Dũng, cho biết các câu hỏi đầu khá dễ, phần lớn thí sinh có thể làm được. Tuy nhiên, từ câu 4 và 5, đề bắt đầu có sự phân hóa khi yêu cầu học sinh không chỉ hiểu nội dung văn bản mà còn biết phân tích, liên hệ thực tế và bày tỏ quan điểm cá nhân.

“Em đặc biệt yêu thích chủ đề này bởi lịch sử không chỉ là những sự kiện của quá khứ mà còn là nền tảng giúp mỗi người bồi đắp nhân cách, lòng yêu nước và ý thức về cội nguồn”, Thùy Dương chia sẻ.

Đề thi không “đánh đố” học trò

Nhiều giáo viên nhận định, đề thi năm nay bám sát định hướng đổi mới, chú trọng đánh giá năng lực cảm thụ, tư duy và khả năng vận dụng kiến thức thay vì học thuộc máy móc. Ngữ liệu không quá khó nhưng đủ chiều sâu để khơi gợi cảm xúc, giúp học sinh bày tỏ suy nghĩ chân thành về lịch sử, truyền thống dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay.

﻿ Đề thi Ngữ Văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Nghệ An.

Em Hoàng Nam Phong, học sinh Trường THCS Hà Huy Tập, cho biết, cấu trúc và chủ đề đề thi khá quen thuộc, đã được giáo viên ôn tập kỹ trước đó. Theo nam sinh, phần đọc hiểu không quá khó, chỉ có một câu liên quan đến kiến thức lịch sử khiến em phải suy nghĩ thêm. “Đề văn năm nay khá thú vị và có thể thúc đẩy học sinh tìm hiểu lịch sử theo nhiều cách khác nhau”, Phong chia sẻ.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, trong buổi thi đầu tiên có 56 thí sinh vắng mặt. Ngoài ra, một thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Đăng Lưu bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Nghệ An có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay, tăng hơn 10.000 em so với năm trước. Toàn tỉnh bố trí 2.092 phòng thi tại 69 hội đồng thi với hơn 7.187 cán bộ, giáo viên và lực lượng chức năng tham gia phục vụ kỳ thi.

Kỳ thi năm nay cũng có nhiều điểm mới như tổ chức sớm hơn các năm trước, cho phép thí sinh đăng ký 4 nguyện vọng và tất cả các trường công lập đều dành 20% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Nghệ An không bố trí giáo viên coi thi tại trường mình công tác nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch cho kỳ thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An diễn ra trong hai ngày 25 và 26/5 với ba môn thi gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Kết quả kỳ thi cũng là căn cứ tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.