Tăng hơn 10.000 thí sinh, Nghệ An siết quy chế, phòng chống gian lận thi lớp 10

TPO - Với hơn 49.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 10.000 em so với năm trước, Nghệ An đang tăng cường rà soát toàn bộ điều kiện tổ chức, siết chặt quy chế và đẩy mạnh phòng chống gian lận công nghệ cao nhằm bảo đảm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Nghệ An đang được các trường học và ngành Giáo dục gấp rút hoàn thiện.

Tại Trường THPT Lê Viết Thuật (phường Trường Vinh), các điều kiện phục vụ kỳ thi cơ bản đã hoàn tất. Khuôn viên trường lớp được vệ sinh sạch sẽ; hệ thống điện, quạt mát, bàn ghế và camera giám sát được kiểm tra kỹ lưỡng để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi lớp 10 tại Trường THPT Lê Viết Thuật.

Ông Đặng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, cho biết, nhà trường đã rà soát kỹ từng khâu nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

“Giáo viên và cán bộ nhà trường đang tập trung kiểm tra lại toàn bộ phòng thi, hệ thống camera giám sát cũng như các điều kiện phục vụ kỳ thi nhằm tránh xảy ra sai sót”, ông Hải chia sẻ.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, năm nay toàn tỉnh có hơn 49.300 thí sinh đăng ký dự thi tại 69 hội đồng coi thi với 73 điểm thi và 2.092 phòng thi. So với năm trước, số lượng thí sinh tăng hơn 10.000 em, tạo áp lực lớn về nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi.

Để phục vụ kỳ thi, ngành Giáo dục huy động gần 7.000 người tham gia làm nhiệm vụ, trong đó có 69 chủ tịch hội đồng thi cùng hơn 5.400 cán bộ coi thi và giám sát.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng động viên, nhắn nhủ thí sinh trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Do khối lượng công việc lớn, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát toàn bộ điều kiện tổ chức thi, từ cơ sở vật chất, hồ sơ thí sinh đến hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và phương án y tế. Các công trình xây dựng trong khu vực trường học cũng được yêu cầu tạm dừng trong thời gian diễn ra kỳ thi để bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, nhấn mạnh các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào trong quá trình tổ chức kỳ thi.

“Đây là kỳ thi nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh và xã hội. Các điểm thi phải rà soát kỹ toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình tổ chức để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”, ông Khoa nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường thi và phòng chống gian lận công nghệ cao tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ thi năm nay. Các điểm thi được yêu cầu kiểm tra kỹ khu vực phòng thi, nhà vệ sinh và hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Sở cũng lưu ý, nếu để thí sinh mang điện thoại hoặc thiết bị thu phát sóng vào phòng thi dẫn đến lộ đề thi, cán bộ coi thi và lãnh đạo điểm thi sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định.

Các trường học ở Nghệ An tổ chức thi thử cho học sinh lớp 9.

Bên cạnh đó, việc điều động cán bộ coi thi được thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm trộn ngẫu nhiên trong phạm vi địa bàn cũ nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch. Các đơn vị không được can thiệp vào việc phân công cán bộ làm nhiệm vụ thi.

Ngành Giáo dục cũng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong khâu phát đề, thu bài, niêm phong và vận chuyển bài thi; thực hiện nghiêm việc bốc thăm, đánh số báo danh, phân công giám thị và quy trình coi thi theo đúng quy chế.

Đáng chú ý, kỳ thi năm nay có thêm một số điểm mới trong công tác điều hành theo hướng tăng cường tính độc lập, khách quan. Sau khi hoàn tất bàn giao cơ sở vật chất và hồ sơ, chủ tịch hội đồng thi và thư ký sẽ được điều động giữa các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

Ngành Giáo dục Nghệ An trao quà động viên, khích lệ giáo viên và học sinh ôn thi.

Cùng với đó, công tác ra đề và chấm thi tiếp tục được siết chặt. Quy trình ra đề được thực hiện nghiêm ngặt, bảo mật tuyệt đối; việc chấm thi áp dụng hình thức chấm hai vòng độc lập, cách ly và có giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch.

Ngoài công tác chuyên môn, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các trường quan tâm hỗ trợ thí sinh ở xa, có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Trước kỳ thi, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu toàn ngành tránh tâm lý chủ quan, làm việc theo “kinh nghiệm”, đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt.