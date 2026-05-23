Sáng nay, gần 1.300 thí sinh tranh tài Vòng Chung kết quốc gia AIMO

TPO - Sáng nay (23/5), gần 1.300 thí sinh trên toàn quốc đã về Đại học Bách khoa Hà Nội tham dự Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026.

Đây là những sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12, được tuyển chọn từ 11.670 thí sinh trên toàn quốc, sau vòng sơ loại.

Thí sinh sẽ tập trung làm thủ tục và thực hiện bài thi trong buổi sáng. Lễ trao giải được tổ chức vào sáng 24/5 tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Đây là chặng thi cuối cùng ở cấp quốc gia, đồng thời mở ra cơ hội bước tiếp ra đấu trường quốc tế cho những thí sinh xuất sắc nhất mùa giải năm nay.

Dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, Cuộc thi do Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức. Công ty Cổ phần Tiền Phong, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên thần Nhỏ là các đơn vị thực hiện.

Đề thi có độ khó tăng dần

Vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2025-2026 được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp, thí sinh làm bài trên giấy theo quy định của AIMO quốc tế, điền kết quả (câu trả lời ngắn), hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Đề thi tại Vòng Chung kết Quốc gia được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh theo định dạng chuẩn của AIMO. Điều này đòi hỏi thí sinh phải có khả năng đọc hiểu chính xác đề bài, nhận diện dữ kiện, phân tích yêu cầu và lựa chọn phương pháp giải phù hợp.

Ban Tổ chức cho biết, yêu cầu này đúng theo tinh thần Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới nâng cao năng lực tiếng Anh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, góp phần phát triển con người Việt Nam trong thời đại khoa học và công nghệ, kỉ nguyên số, tăng cường hội nhập quốc tế.

Với nhiều học sinh nhỏ tuổi, đặc biệt ở khối tiểu học, đây là trải nghiệm không dễ dàng. Tuy nhiên, chính thử thách đó tạo nên giá trị riêng của AIMO, giúp học sinh vượt qua vùng an toàn, làm quen dần với môi trường học thuật quốc tế từ sớm.

Cấu trúc đề thi gồm 20 câu hỏi với tổng điểm 100, chia thành ba phần có mức độ khó tăng dần.

Phần A gồm 8 câu, mỗi câu 4 điểm, tổng 32 điểm. Phần B gồm 8 câu, mỗi câu 5 điểm, tổng 40 điểm. Phần C gồm 4 câu, mỗi câu 7 điểm, tổng 28 điểm. Cách phân bổ này cho phép đề thi vừa kiểm tra nền tảng cơ bản, vừa có những câu hỏi phân loại dành cho thí sinh có năng lực nổi bật.

Thời gian làm bài khác nhau theo mỗi khối lớp. Học sinh lớp 2 làm bài trong 60 phút. Học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 làm bài trong 70 phút. Học sinh khối trung học phổ thông làm bài trong 90 phút.

Sự phân tầng về thời gian phản ánh sự khác biệt về độ tuổi, khả năng tập trung và mức độ phức tạp của đề thi ở từng cấp học.

Công tác coi thi, chấm thi, bảo mật đề thi, quản lý bài thi và công bố kết quả được Ban tổ chức đặt trong nguyên tắc khách quan, minh bạch, công bằng và nghiêm túc. Bài thi được chấm theo thang điểm Olympic quốc tế.

Thí sinh từ mọi miền Tổ quốc hội tụ

Cũng theo Ban Tổ chức, AIMO năm học 2025-2026 ghi nhận số lượng thí sinh tham dự ấn tượng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi Toán học quốc tế uy tín dành cho học sinh phổ thông.

Trước khi bước vào Vòng Chung kết Quốc gia, các thí sinh đã trải qua vòng loại kéo dài từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026, với hình thức tổ chức linh hoạt, kết hợp thi trực tuyến trên toàn quốc và thi trực tiếp tại một số địa phương.

Vòng Sơ loại AIMO năm học 2025-2026 có tới 11.670 thí sinh đăng ký và tham gia. Trong đó, 10.139 thí sinh dự thi trực tuyến trên toàn quốc, hơn 600 thí sinh dự thi trực tiếp tại Thanh Hóa, gần 1.000 thí sinh dự thi trực tiếp tại Tuyên Quang.

Từ 11.670 thí sinh, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 1.285 tài năng Toán học đủ điều kiện tham dự Vòng Chung kết Quốc gia.

Đáng chú ý, danh sách thí sinh vào Vòng Chung kết Quốc gia năm nay cho thấy sức lan tỏa rộng của cuộc thi tới mọi vùng miền trên cả nước, trải dài từ các tỉnh miền núi phía Bắc như: Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Lào Cai đến Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An), Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk) và Nam Bộ (Cần Thơ, TP.HCM) cùng nhiều địa phương khác.

Thành phần thí sinh cũng rất đa dạng, đến từ trường công lập, trường chuyên, trường tư thục, trường quốc tế, trường liên cấp và trường phổ thông dân tộc nội trú.

Điều này cho thấy, AIMO không chỉ là sân chơi của học sinh ở các đô thị lớn, mà đang từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận các chuẩn mực Toán học quốc tế tới học sinh ở nhiều vùng miền, nhiều môi trường giáo dục và nhiều điều kiện học tập khác nhau.

Đấu trường Toán học Châu Á, tên tiếng Anh là Asia International Mathematical Olympiad, là kỳ thi Toán học quốc tế được Hiệp hội Olympic Toán học Châu Á khởi xướng từ năm 2012.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, AIMO đã trở thành một trong những sân chơi Toán học uy tín trong khu vực châu Á và mở rộng ảnh hưởng ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Mỗi năm, AIMO thu hút khoảng 150.000 học sinh từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Việt Nam…

Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 tấm huy chương quốc tế. Riêng năm 2025, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay với giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế.