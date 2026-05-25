Luyện thi THPT và ĐGNL miễn phí cùng DOL THPT

DOL English vừa ra mắt DOL THPT giúp người học có thể luyện thi tốt nghiệp THPT và Đánh giá năng lực (ĐGNL) hoàn toàn miễn phí, tăng điểm vượt trội.

DOL THPT tiên phong “đón đầu” kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

DOL THPT có giao diện thân thiện, dễ dùng với kho hơn 10.000 đề thi tốt nghiệp THPT và ĐGNL mẫu - Ảnh: V.SAN﻿

DOL THPT ra đời nhằm hưởng ứng lời kêu gọi Chuyển đổi số Quốc gia cũng như thấu hiểu những bỡ ngỡ của sĩ tử trước lộ trình chuyển đổi sang hình thức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính của Bộ GD&ĐT (dự kiến vào năm 2027). Hệ sinh thái trên kì vọng xóa bỏ mọi rào cản về tài chính và địa lý để bất kỳ học sinh sống ở núi cao, vùng sâu vùng xa hay gia cảnh như thế nào cũng được tiếp cận nguồn tài nguyên ôn thi chất lượng cao, bình đẳng.

DOL THPT là hệ sinh thái luyện thi tốt nghiệp THPT và ĐGNL với kho dữ liệu 10.000 đề thi, bao phủ toàn diện các môn học (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Anh...). Người dùng có thể luyện từ chuyên đề đến làm thử đề thi thử toàn quốc, các bộ đề minh họa theo sát chuẩn đề của Bộ GD&ĐT, các trường đại học top đầu…

Dự án giáo dục 100% phi lợi nhuận trên được DOL English thiết kế như một “món quà” tri thức dành tặng cho các bạn học sinh THPT trên toàn quốc và tiên phong “đón đầu” kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính của Bộ GD&ĐT.

Tuy hoàn toàn miễn phí nhưng DOL THPT mang đến sản phẩm luyện thi chất lượng cao được biên soạn kĩ lưỡng bởi các cựu học sinh những ngôi trường tốp đầu như Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM), THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM, á khoa tốt nghiệp Sư phạm Anh ĐH Sư phạm TP.HCM, á khoa tốt nghiệp khoa Anh ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)…

Thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa, NCS Hà Đặng Như Quỳnh và thầy Trần Thiện Minh (từ trái sang) đều đạt 9.0 IELTS, á khoa tốt nghiệp các ngôi trường ĐH tốp đầu… trong ban biên soạn DOL THPT - Ảnh: V.SAN

DOL THPT - hệ sinh thái đề thi với nhiều tính năng ưu việt

Cụ thể, DOL THPT được thiết kế đón đầu xu hướng ra đề mới nhất: Ngân hàng câu hỏi được cập nhật liên tục, bám sát 100% cấu trúc và ma trận kiến thức định hướng mới, giúp học sinh ôn tập đúng trọng tâm. Bên cạnh đó, nền tảng trên còn tạo điều kiện để các sĩ tử thi thử thực chiến (giao diện bài làm được mô phỏng chính xác, giúp các bạn rèn luyện phản xạ và quản lý thời gian hiệu quả dưới áp lực đồng hồ đếm ngược).

DOL THPT “cá nhân hoá” hiệu quả lộ trình ôn tập: Nền tảng ứng dụng công nghệ để theo dõi tiến độ, phân tích rõ ràng điểm mạnh – điểm yếu của từng cá nhân, từ đó tự động gợi ý bài tập lấp lỗ hổng kiến thức để tối ưu hóa điểm số của học viên.

DOL English tin tưởng DOL THPT sẽ trở thành "người bạn đồng hành" đáng tin cậy, góp phần giúp các sĩ tử sớm quen với thao tác kỹ thuật, rèn tâm lý vững vàng, xây dựng chiến lược ôn tập bài bản và tự tin chinh phục “cánh cửa” đại học mơ ước.

Hơn 800 giáo viên tiểu học, THCS theo dõi phần chia sẻ về phương pháp tư duy Linearthinking của DOL English tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tháng 4-2025. Chương trình do Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM) phối hợp tổ chức - Ảnh: V.SAN

“DOL THPT góp phần giúp người dùng hoàn thiện thêm kỹ năng logic thông qua phương pháp tư duy Linearthinking để giải quyết hiệu quả câu hỏi, tiết kiệm đáng kể thời gian ôn thi” – Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh (8.5 IELTS, giáo viên IELTS tại DOL English) chia sẻ.

Còn bạn Trần Đức Tài (thủ khoa duy nhất khối B toàn quốc năm 2025 với điểm số 30/30, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM) nhận định: "Tôi tin nền tảng DOL THPT đóng vai trò ý nghĩa trong việc thu hẹp bất bình đẳng giáo dục khi cung cấp nguồn tài liệu miễn phí hướng tới học sinh ở bất kì nơi nào, hoàn cảnh ra sao... Đồng thời, việc hưởng ứng chuyển đổi số và đón đầu phương thức thi tốt nghiệp THPT mới trên máy tính cũng sẽ giúp sĩ tử lớp 12 có cơ hội tiếp cận và cọ xát, từ đó tự tin hơn khi bước vào kỳ thi thật”.