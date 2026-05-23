Gần 6.000 thí sinh tranh suất lớp 10 tại hai trường chuyên đầu tiên tổ chức thi

TPO - Sáng nay, hai trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 là chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên Khoa học Tự nhiên.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm nay có tổng 2.072 thí sinh dự thi. Cụ thể, môn địa có 373 thí sinh; môn sử có 452 thí sinh; môn văn có 1.247 thí sinh.

Thí sinh dự thi lớp 10 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên sáng nay. Ảnh: NTCC

Năm nay, trường dự kiến tuyển 150 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, giữ ổn định như năm trước; khối chuyên ngữ văn 90 chỉ tiêu, mỗi khối chuyên lịch sử và địa lí tuyển 30 em. Như vậy, tỉ lệ chọi cao nhất là chuyên lịch sử, 1 chọi trên 14; tiếp đến là chuyên ngữ văn, 1 chọi gần 14.

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển phải dự thi đủ 3 môn chung (ngữ văn, toán, tiếng Anh) và môn chuyên (ngữ văn, lịch sử, địa lí), không bị đình chỉ thi. Điểm của từng môn thi chung phải đạt từ 2 trở lên, điểm môn chuyên phải đạt từ 6 trở lên.

Điểm xét tuyển vào trường năm 2026 được tính theo công thức mới, đó là tổng điểm 3 môn chung (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 3).

Trường công bố kết quả thi trước ngày 29/6.

Năm 2026, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 3.972 hồ sơ đăng kí dự thi lớp 10 cho 545 chỉ tiêu thuộc 5 khối chuyên (mỗi khối 109 chỉ tiêu).

Trong đó, khối chuyên toán có số lượng đăng kí đông nhất với 1.060 hồ sơ. Đứng thứ hai là khối chuyên hóa học với 803 hồ sơ. Lần lượt xếp sau về số hồ sơ đăng kí chuyên vật lí với 785 hồ sơ, chuyên tin học với 752 hồ sơ; chuyên sinh học 572 hồ sơ.

Nhà trường cho biết, sáng nay, có trên 3.500 thí sinh dự thi môn ngữ văn. Buổi chiều, thí sinh thi toán vòng 1 và môn tiếng Anh. Ngày mai, 24/5, thí sinh thi các môn chuyên.

Để xét tuyển lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, tất cả thí sinh đều phải dự thi 3 môn thi chung là ngữ văn, toán (vòng 1) và tiếng Anh.

Đồng thời, thí sinh thi các môn chuyên theo khối đăng kí, gồm: Toán (vòng 2) cho chuyên toán và tin; tin học cho chuyên tin; khoa học tự nhiên (phần kiến thức, kĩ năng) tương ứng cho các chuyên vật lí, hóa học và sinh học.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm thi môn toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2. Điểm môn ngữ văn và môn tiếng Anh là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển.