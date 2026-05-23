Huy chương Vàng quốc tế 2025 thử sức lần 2 tại sân chơi AIMO 2026

Nguyễn Hoàng Đức Anh, học sinh Trường THPT chuyên Bắc Giang là gương mặt sáng giá của Việt Nam tại cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh (AIMO) 2025 khi giành cú đúp huy chương Vàng quốc gia và quốc tế tại Nhật Bản.

Nguyễn Hoàng Đức Anh (ngoài cùng bên phải) và Nguyễn Tiến Thịnh (thứ hai từ trái sang) tại vòng chung kết quốc gia AIMO 2026 sáng nay tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm nay, Đức Anh tiếp tục dự với một tâm thế vừa có kinh nghiệm và sẽ vừa là "chủ nhà" vòng chung kết quốc tế được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8 tới.

Lợi thế "sân nhà"

Bước vào kì thi AIMO năm nay, Đức Anh chia sẻ, bản thân cảm thấy vừa có chút áp lực nhưng cũng tràn đầy động lực. Năm 2025, em đã may mắn đạt được Huy chương Vàng tại vòng chung kết quốc tế diễn ra ở Nhật Bản. Thành tích đó là một niềm tự hào lớn, nhưng đồng thời cũng là một thử thách để em phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong năm nay nhằm giữ vững phong độ và không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, gia đình.

Khác với năm ngoái phải di chuyển sang Nhật Bản, vòng chung kết quốc tế AIMO 2026 được tổ chức ngay tại Hà Nội, Việt Nam. Đối với em cũng như các bạn thí sinh nước chủ nhà, tuy có chút áp lực nhưng cơ bản đây là một lợi thế vô cùng lớn, trước hết là sự thuận tiện trong việc đi lại và không gặp phải rào cản về thời tiết hay ẩm thực. Được thi đấu ngay trên sân nhà mang lại cho em cảm giác tự tin, yên tâm và thoải mái hơn rất nhiều.

Dù không khí tại hội trường thi cử rất sôi động, đông đúc và tỉ lệ cạnh tranh giữa các thí sinh xuất sắc đến từ nhiều nơi là rất cao, nhưng em không coi đó là rào cản. Sự đông đúc này đôi khi có tạo ra một chút áp lực tâm lý nhỏ, nhưng công bằng mà nói, nó lại chính là đòn bẩy, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy em quyết tâm đổi màu huy chương hoặc đạt kết quả cao nhất có thể.

Về bí quyết học tập, Đức Anh cho biết, không có phương pháp nào quá cao siêu hay tạo áp lực nặng nề cho bản thân. Em là học sinh chuyên Toán nên việc tiếp xúc với các bài toán tư duy đã trở thành niềm yêu thích hàng ngày.

"Bí quyết lớn nhất của em chỉ là duy trì việc học một cách đều đặn, phân bổ thời gian hợp lý và giữ cho mình một tâm lý thật bình ổn trước khi bước vào phòng thi. Kì thi năm nay được tổ chức rất hoành tráng ngay tại quê hương, em sẽ cố gắng hết sức mình để một lần nữa mang vinh quang về cho nước nhà!", Đức Anh nói.

Mong đổi màu huy chương quốc tế

Nguyễn Tiến Thịnh, học sinh lớp 8 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, TPHCM vượt hơn 1.000km có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia vòng chung kết AIMO 2026 quốc gia hôm nay với tâm thế thoải mái và tự tin.

"Bước vào kì thi AIMO năm nay, em mang một tâm thế vừa tự tin nhưng cũng không kém phần quyết tâm. Tại mùa giải AIMO 2025 diễn ra ở Nhật Bản, em đã may mắn đạt được thành tích Huy chương Vàng ở cả vòng quốc gia lẫn vòng chung kết quốc tế. Đó là một kỷ niệm rất đẹp khi em vừa được thử sức với toán học, vừa có cơ hội giao lưu, trò chuyện vui vẻ với nhiều người bạn mới để mở mang tầm mắt.

Nguyễn Tiến Thịnh, học sinh lớp 8 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa TPHCM quyết tâm đổi màu huy chương quốc tế

Nhiều người hỏi em rằng, khi đề thi các năm sau thường có xu hướng ngày càng khó hơn, liệu đó có phải là một áp lực lớn? Thực ra, em không cảm thấy quá áp lực. Khi quyết định tham gia thử sức lần thứ hai này, em chỉ đặt cho mình một tâm thế duy nhất: nỗ lực hết sức để đạt được thành tích cao nhất trong khả năng của bản thân. Mục tiêu lớn nhất và chắc chắn nhất mà em đang hướng tới tại Vòng chung kết AIMO 2026 chính là cố gắng giữ vững phong độ và 'đổi màu huy chương quốc tế' – giành lấy tấm Huy chương Vàng danh giá nhất.

Một điều đặc biệt là vòng chung kết quốc tế năm nay được tổ chức ngay tại Hà Nội. Đối với những thí sinh nước chủ nhà, đây là một lợi thế rất lớn, trước hết là sự thuận tiện trong việc di chuyển và sinh hoạt. Được thi đấu ngay trên sân nhà, Thịnh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với khi phải bay ra nước ngoài. Tất nhiên, việc thi đấu trước sự kì vọng của thầy cô, gia đình ngay tại quê hương cũng mang lại một đôi chút áp lực, nhưng chính điều đó lại biến thành sự tự tin và động lực để em tập trung làm bài tốt hơn.

Khi được hỏi về bí quyết học tập để đạt được những thành tích cao liên tục như vậy, thực ra em không có phương pháp nào quá đặc biệt hay bí mật cả. Em chỉ duy trì việc học một cách đều đặn, bình thường và cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái nhất trước mỗi giờ phát đề. Hi vọng rằng với sự chuẩn bị kĩ lưỡng và sự cổ vũ của mọi người, em và các bạn trong đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được những kết quả thật rực rỡ tại mùa giải năm nay.

