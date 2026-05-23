Đổ bộ Hà Nội tranh tài Toán học châu Á, 126 học sinh Tuyên Quang gây bất ngờ

TPO - 126 học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hôm nay có mặt tại Hà Nội để tham gia kì thi Đấu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh là một minh chứng cho thấy đây không chỉ là một sân chơi học thuật đỉnh cao mà còn là bệ phóng lớn giúp học sinh phát triển toàn diện tư duy và kỹ năng ngôn ngữ.

Nhiều người thường nghĩ, các kì thi quốc tế kết hợp giữa Toán học và tiếng Anh vốn là thế mạnh riêng của học sinh các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM. Thế nhưng, tại vòng loại cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) diễn ra vào tháng 4 năm 2026, Tuyên Quang đã chứng minh một câu chuyện hoàn toàn khác.

126 học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (Tuyên Quang) có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội sáng nay để tham gia kì thi AIMO 2026

Trường THCS Lê Quý Đôn vinh dự được lựa chọn là điểm tổ chức vòng loại cho gần 1.000 thí sinh trên toàn địa bàn tỉnh. Kết quả thật tự hào khi nhà trường có tới 126 học sinh đủ điều kiện bước tiếp.

Để rồi trong ngày thi chung kết hôm nay, 126 học sinh cùng các thầy cô và phụ huynh đã xuất phát từ 5 giờ 30 phút sáng, vượt đường xa để có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ sớm. Đây cũng là ngôi trường có số lượng học sinh dự thi vòng chung kết quốc gia lớn nhất năm nay.

Những nụ cười rạng rỡ

“Nhìn ngắm không khí hào hứng, sôi động tại điểm thi, tôi không khỏi xúc động. Với tôi, đây không đơn thuần là một chuyến đi thi, mà là một hành trình bước ra biển lớn của học sinh vùng cao”, cô Lý Thị Hương Mai, hiệu trưởng nhà trường nói.

Mũi tên trúng hai đích

Cô Lý Thị Hương Mai chia sẻ, AIMO là một sân chơi đặc biệt khi yêu cầu các con phải làm bài Toán hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mô hình này mang lại những giá trị vượt trội. Thứ nhất, cuộc thi kích thích tư duy đa chiều.

Việc giải Toán giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, nhưng giải Toán bằng một ngôn ngữ thứ hai đòi hỏi các con phải có khả năng phân tích, chuyển đổi ngôn ngữ và nhạy bén trong tư duy cấu trúc.

Thứ hai, AIMO nâng tầm kĩ năng ngoại ngữ thực chiến cho học sinh. Tiếng Anh không còn là một môn học học thuật khô khan trên giấy nữa, nó đã trở thành công cụ, thành phương tiện để các con chiếm lĩnh tri thức mới.

Cuối cùng, đây là bệ phóng cho các môn học khác. Khi đã làm chủ được tư duy Toán bằng tiếng Anh, các con sẽ dễ dàng tiếp cận và học tốt các bộ môn khoa học tự nhiên khác theo chuẩn quốc tế.

Làm thủ tục đăng kí dự thi

Chính vì nhận thức được tầm quan trọng đó, ngay từ khi cuộc thi được phát động, Ban giám hiệu nhà trường cùng các tổ bộ môn Toán, tiếng Anh đã dồn hết tâm huyết để tập huấn, ôn luyện kĩ lưỡng, chuẩn bị cho các con một tâm thế tự tin nhất. “Chúng tôi không đặt áp lực thành tích, mà muốn tạo ra một tâm lý thoải mái, biến kỳ thi thành một trải nghiệm giao lưu bổ ích”, cô Hương Mai bày tỏ.

"Cú hích" thay đổi nhận thức của cả thầy và trò

Cô Lý Thị Hương Mai khẳng định, ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi không dừng lại ở những tấm huy chương, mà nằm ở làn sóng lan tỏa sau khi giải đấu kết thúc.

Đây là sân chơi truyền cảm hứng mạnh mẽ. Những trải nghiệm thực tế từ ngày hôm nay sẽ khơi dậy tinh thần hiếu học, phong trào tự học Toán và tiếng Anh cho các khóa học sinh tiếp theo của trường.

Với giáo viên, đứng trước một kì thi quốc tế, chính các thầy cô giáo cũng phải tự làm mới mình. Để đồng hành cùng học sinh, giáo viên bộ môn Toán buộc phải tự nâng cao năng lực tiếng Anh, cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại để đáp ứng nhu cầu sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong giáo dục theo xu thế đổi mới.

Chuyến xe về Thủ đô năm nay là bước đi đầu tiên của Trường THCS Lê Quý Đôn tại một sân chơi lớn như AIMO. Dù kết quả ra sao, 126 học sinh của nhà trường đều đã là những người chiến thắng khi dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân. Hy vọng rằng, từ đòn bẩy AIMO 2026, phong trào học Toán bằng tiếng Anh tại Tuyên Quang sẽ ngày càng phát triển, mở ra nhiều cơ hội hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ học đường xứ Tuyên.

