Bộ Quốc phòng công bố đề tham khảo kì thi đánh giá năng lực

TPO - Bài thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường Quân đội năm 2026 được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh THPT đạt được theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018 của Bộ GD&ĐT.

Ban Tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố đề thi tham khảo kì thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường quân đội năm 2026.

​

Thông qua nội dung chương trình giáo dục phổ thông, bài thi đánh giá các năng lực thuộc ba nhóm năng lực cốt lõi: Giải quyết vấn đề và sáng tạo; giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học, tìm hiểu, khám phá, vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên và/hoặc khoa học xã hội và một số năng lực đặc thù như lập luận, tư duy logic, ngôn ngữ, tính toán, tin học và năng lực ngôn ngữ tiếng Anh.

Bài thi gồm 3 phần.

Phần 1 (Toán học và xử lí số liệu/tư duy định lượng): 80 phút, 50 câu hỏi (35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và 15 câu hỏi điền đáp án, chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); có tối thiểu 1 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 3 câu hỏi; thang điểm: 50.

Phần 2 (Văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính): 55 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn) trong đó có 25 câu hỏi đơn và 5 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 5 câu hỏi (chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); thang điểm: 50.

Phần 3 (Khoa học hoặc tiếng Anh): 60 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn và điền đáp án, chưa bao gồm câu hỏi thử nghiệm không tính điểm); thang điểm: 50.

Thí sinh lựa chọn thi một trong các mã bài thi trong bảng dưới đây:

Nguồn: Ban Tuyển sinh Quân sự

Đối với lựa chọn khoa học ở phần thi thứ ba, thí sinh chọn 1 trong 4 mã bài thi: QĐ01, QĐ02, QĐ03 và QĐ04. Các môn thi Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí gồm 25 câu hỏi/môn thi. Trong đó có các câu hỏi đơn và từ 1 đến 3 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 3 câu hỏi. Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, mỗi môn thi có tối thiểu 1 câu hỏi điền đáp án.

Đối với lựa chọn tiếng Anh ở phần thi thứ 3 thí sinh làm mã bài thi QĐ05 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn trong đó có 35 câu hỏi đơn và 3 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 5 câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, diễn đạt trong văn bản viết, đọc hiểu văn bản, tình huống…

Độ khó của các câu hỏi trong đề thi

Phần thi Toán học và xử lí số liệu, Văn học – ngôn ngữ, khoa học: Độ khó của các câu hỏi tăng dần từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 và được phân định theo tỉ lệ: Cấp độ 1: 20%; cấp độ 2: 60%; cấp độ 3: 20%.

Phần thi tiếng Anh: Độ khó của các câu hỏi gồm 4 cấp độ (bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam được phân định theo tỉ lệ: Bậc 2: 25%; bậc 3: 35%; bậc 4: 35%; bậc 5: 5%.

Kiến thức phân bổ gồm: 10% lớp 10, 30% lớp 11 còn lại lớp 12.

Thí sinh có thể tham khảo dạng thức và đề cương chi tiết tại đây.

Riêng môn thi Vật lí, Sinh học có thể thay đổi trong khoảng ± 5% theo phân bố chương trình giữa các lớp. Phần thi tiếng Anh kiến thức trong chương trình lớp 12: khoảng 45%, kiến thức tổng hợp, vận dụng bậc cao trong chương trình: khoảng 15%.

Hằng năm, số câu hỏi được rà soát, bổ sung, thay thế mới tối thiểu 15%.

Tổng điểm của toàn bài thi là 150 điểm. Điểm bài thi được xác định dựa trên tổng số câu trả lời đúng, độ khó, độ phân biệt của mỗi câu hỏi. Câu trả lời sai hoặc không trả lời không được tính điểm.

Đề thi tham khảo thí sinh có thể xem tại đây.