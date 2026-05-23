Hành trình đặc biệt đến Vòng chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO

TPO - Vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025-2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội ghi dấu ấn với những câu chuyện xúc động về sự đồng hành. Từ chuyến xe máy vượt 100km đến hành trình xuyên Việt của những "sĩ tử nhí" phương Nam, mỗi bước chân đến với đấu trường toán học này đều gắn liền với kỳ vọng và tình yêu của cha mẹ, biến hành trình chinh phục tri thức thành một kỷ niệm vô giá của sự trưởng thành.

Sáng 23/5, sân trường Đại học Bách khoa Hà Nội như “nóng” lên bởi sức trẻ của gần 1.300 sĩ tử từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về tham dự Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026.

Đông đảo thí sinh, phụ huynh tại điểm thi AIMO sáng 23/5.

Cuộc thi do T.Ư Đoàn chỉ đạo tổ chức, Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức. Công ty Cổ phần Tiền Phong, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên thần Nhỏ là các đơn vị thực hiện.

Đây là những học sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12, được tuyển chọn từ 11.670 thí sinh trên toàn quốc, sau vòng sơ loại.

Cùng với sự háo hức của các sĩ tử về tham gia sân chơi kiến thức Toán tiếng Anh là những câu chuyện về hành trình đồng hành của phụ huynh với con trong học tập nói chung và kỳ thi AIMO.

100km xe máy và quyết tâm giành huy chương

Ngay từ sáng sớm, khu vực nhà D8 đã chật kín phụ huynh và học sinh. Trong dòng người hối hả ấy, hình ảnh hai mẹ con chị Đỗ Thị Hoài Thu (Tiên Lãng, Hải Phòng) đứng chỉnh lại trang phục cho nhau.

Hai mẹ con chị Thu đã vượt 100km bằng xe máy từ chiều hôm trước, thuê phòng nghỉ ở gần Đại học Bách khoa, chuẩn bị tâm thế tốt nhất bước vào sân chơi kiến thức AIMO.

Con trai chị, cậu bé Quách Đỗ Gia Ân (học sinh lớp 4), dù vừa trải qua quãng đường dài nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng sự tự tin. Đã từng gặt hái một số thành tích tại các sân chơi Toán tiếng Anh, nhưng với Gia Ân, AIMO lần này mang một ý nghĩa khác. Đó là mục tiêu gặt hái huy chương và trên hết là trải nghiệm, rèn luyện tư duy logic.

Hai mẹ con chị Đỗ Thị Hoài Thu.

Đứng cạnh mẹ, Gia Ân cho biết: “Em rất thích và đều học tốt môn Toán, Tiếng Anh. Được đi thi vòng chung kết quốc gia AIMO, em thấy rất vui vì có thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm mới”.

Theo chị Thu, tham dự kỳ thi AIMO là một cách để giúp con rèn luyện tư duy logic, cảm thấy những kiến thức, môn học mới như STEM trở nên gần gũi hơn. Đặc biệt, con có dịp gặp gỡ, cọ xát với bạn bè đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

“Tôi không áp lực thành tích lên con, mà coi đây là dịp để con học mà chơi, để những kiến thức STEM khô khan trở nên gần gũi hơn. Nhìn con say mê tìm tòi tài liệu, tự ôn luyện, tôi biết hành trình 100km ấy hoàn toàn xứng đáng”, chị Thu nói.

Chuyến đi xuyên Việt của "sĩ tử nhí" Tây Đô

Tham dự Vòng chung kết Quốc gia AIMO, anh Phạm Xuân Phong cùng con gái Phạm Thị Phương Thảo đã thực hiện hành trình thú vị. Từ TP Cần Thơ, hai bố con ngược về quê nhà Hà Tĩnh rồi ra Thủ đô. Chuyến đi xuyên qua nhiều tỉnh thành, mang theo cả sự háo hức của con gái Phương Thảo (học sinh trường THCS An Thạnh Nam) lần đầu được ra thăm Hà Nội.

Với Phương Thảo, AIMO không chỉ là toán học, mà là cánh cửa mở ra thế giới. “Em mong có kết quả tốt để năm sau tiếp tục được vươn ra những sân chơi lớn hơn ở quy mô quốc tế”, Thảo nói.

Hai bố con anh Nguyễn Xuân Phong và con gái Phạm Thị Phương Thảo

Đồng hành cùng con trên mọi cung đường, anh Phong quan niệm rằng sự thành công của trẻ không đến từ áp lực, mà đến từ sự định hướng và tinh thần tự giác. “Cha mẹ chỉ là người hỗ trợ, quan trọng nhất vẫn là ý thức tự học của con. Được thử sức ở một sân chơi uy tín như AIMO đã là một phần thưởng quý giá, giúp con rèn luyện bản lĩnh và tự đánh giá năng lực bản thân”, anh Phong nhấn mạnh.

Đánh giá về kỳ thi AIMO, anh Phạm Xuân Phong cho biết: “AIMO là một sân chơi có uy tín lâu năm và rất bổ ích, giúp học sinh phát triển toàn diện về cả kiến thức lẫn kỹ năng. Qua kỳ thi này, con có điều kiện giao lưu với bạn bè khắp cả nước, tìm hiểu phong tục văn hóa các vùng miền. Đó là hành trang rất tốt cho tương lai của con”.

Hình ảnh phụ huynh cùng các con em tại kỳ thi AIMO.