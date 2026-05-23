Những chiến binh 'nhí' hào hứng với AIMO

Nghiêm Huê, Xuân Tùng, ảnh: Như Ý, Duy Phạm

TPO - Sáng nay, gần 1.300 thí sinh từ tiểu học đến THPT đã có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội để tham dự vòng chung kết quốc gia cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á năm 2026.

Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh (AIMO) năm học 2025 - 2026 do báo Tiền Phong phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đã thu hút gần 12.000 học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trên toàn quốc tham gia.

Gọi thí sinh vào phòng thi

Sau vòng sơ loại, có gần 1.300 em lọt vào vòng chung kết quốc gia.

Theo ban tổ chức, kì thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh tham gia ấn tượng, gấp 5 lần năm 2025 và số thí sinh dự thi vòng chung kết quốc gia hơn gấp đôi.

Những con số cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi Toán học quốc tế uy tín dành cho học sinh phổ thông. Đồng thời cũng khẳng định sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh, phụ huynh đến các môn STEM (khoa học, kĩ thuật, công nghệ, Toán học).

Dù 10h cuộc thi mới diễn ra nhưng từ sáng, đông đảo học sinh, phụ huynh đã có mặt tại sân nhà D6-D8 Đại học Bách khoa Hà Nội để chuẩn bị. Với học sinh tiểu học, đặc biệt là lớp 2, nhiều em lần đầu đến với cuộc thi được tổ chức ngoài khuôn viên trường mình nên rất háo hức và giữ nét hồn nhiên, vô lo đúng tuổi.

Tại phòng thi 107, phòng thi dành cho học sinh tiểu học, khi giám thị đã gọi hết danh sách, vẫn "sót" một thí sinh chưa được gọi vào. Sau khi hỏi ra, giám thị mới biết và nhẹ nhàng xin lỗi đã không đọc tên em. Dù vậy, em nhẫn nại, đứng đợi giám thị đọc hết tên các bạn mới lên tiếng.

Chùm ảnh những "chiến binh nhí" trong phòng thi:

Trật tự đứng đợi giám thị gọi tên
Tập trung làm bài
Ban tổ chức AIMO 2026 cho biết kết quả cuộc thi sẽ được công bố lúc 19h00 hôm nay, 23/5 và lễ trao giải tổ chức lúc 8h00 sáng 24/5 tại Học viện Thanh thiếu niên.

#AIMO #Vòng chung kết quốc gia AIMO 2026 #Cuộc thi đáu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh

