Hàng trăm lượt bài thi tin học trẻ quốc tế TP Hà Nội đạt điểm tuyệt đối

TPO - Qua các vòng thi, Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế TP Hà Nội năm học 2025 – 2026 ghi nhận 240 lượt bài thi đạt điểm tuyệt đối 1.000/1.000 và 1.754 lượt bài thi đạt trên 900 điểm ở các nội dung IC3 Spark, IC3, MOS và GenAI.

Ngày 23/5, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế TP Hà Nội năm học 2025 – 2026.

Năm học 2025 – 2026 là năm thứ ba liên tiếp Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế TP Hà Nội được triển khai rộng khắp tới học sinh tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn Thủ đô. Trong bối cảnh ngành giáo dục Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển giáo dục STEM, giáo dục công nghệ và từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào nhà trường, cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi học thuật uy tín, góp phần phát triển năng lực số và tư duy công nghệ cho học sinh phổ thông.

Điểm nhấn nổi bật của cuộc thi năm nay là lần đầu tiên triển khai bảng thi Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho học sinh THCS và THPT. Đây không chỉ là nội dung mới mà còn thể hiện bước chuyển trong định hướng giáo dục, từ học sử dụng công nghệ sang khai thác, vận dụng và làm chủ công nghệ trong học tập và thực tiễn. Ngay trong năm đầu tiên triển khai, bảng thi AI đã thu hút 291 trường với 2.371 học sinh tham gia.

Cuộc thi sử dụng hệ thống bài thi quốc tế IC3 Spark, IC3, MOS và GenAI của Tập đoàn khảo thí Tin học Certiport (Hoa Kỳ); đồng thời được tổ chức theo quy trình khảo thí chuẩn quốc tế, bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan và đồng bộ trong đánh giá năng lực học sinh.

Trao giải Nhì cho các thí sinh xuất sắc

Thông qua cuộc thi, học sinh được tiếp cận các chuẩn năng lực số quốc tế ngay từ bậc phổ thông; đồng thời có cơ hội làm quen với hệ thống chứng chỉ quốc tế đang được sử dụng rộng rãi trong học tập và tuyển dụng trên toàn cầu. Việc triển khai đồng bộ các nội dung thi quốc tế cũng góp phần giúp học sinh Hà Nội tiếp cận gần hơn với các tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu.

Sau hơn hai tháng phát động, cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế thành phố Hà Nội năm học 2025 – 2026 đã thu hút hơn 51.000 học sinh đến từ 1.108 trường tiểu học, THCS và THPT tham gia. Sau ba năm triển khai, cuộc thi ghi nhận tổng cộng hơn 127.000 lượt thí sinh và 2.688 lượt trường tham gia trên toàn thành phố. So với năm học 2023 – 2024, số lượng học sinh tham gia tăng hơn 72%; đặc biệt số lượng học sinh THPT tăng hơn bảy lần và số lượng trường tham gia tăng gần 83%.

Trao giải Ba cho các thí sinh

Qua các vòng thi, cuộc thi ghi nhận 240 lượt bài thi đạt điểm tuyệt đối 1.000/1.000 và 1.754 lượt bài thi đạt trên 900 điểm ở các nội dung IC3 Spark, IC3, MOS và GenAI.

Tại vòng sơ khảo, 3.383 học sinh tham gia tranh tài ở hai bảng thi Kỹ năng Tin học quốc tế và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tỷ lệ đạt chuẩn quốc tế duy trì ở mức cao tại cả hai bảng thi; trong đó nổi bật là 82,65% học sinh tiểu học và 74,28% học sinh THCS đạt chuẩn ở bảng Kỹ năng Tin học quốc tế; 78,20% học sinh THCS và 97,50% học sinh THPT đạt chuẩn ở bảng Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Từ kết quả đó, 850 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham dự vòng chung khảo.

Kết quả vòng chung khảo tiếp tục khẳng định chất lượng nổi bật của học sinh Thủ đô khi gần 90% thí sinh đạt chuẩn quốc tế ở các nội dung IC3 Spark, IC3 và MOS; hơn 77% thí sinh bảng AI đạt mức hoàn thành tốt bài thi ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

PGS. TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội phát biểu tại chương trình

“Kết quả từ cuộc thi là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của định hướng giáo dục hiện đại mà ngành giáo dục Thủ đô đang kiên trì triển khai: lấy người học làm trung tâm; lấy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực số làm động lực phát triển”, PGS. TS. Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 229 giải thưởng cá nhân, gồm 11 giải Nhất, 53 giải Nhì, 87 giải Ba và 78 giải Khuyến khích cho các học sinh có thành tích nổi bật. Bên cạnh đó, 17 giải tập thể được trao cho các nhà trường tiêu biểu nhằm ghi nhận nỗ lực trong công tác tổ chức, bồi dưỡng và đồng hành cùng học sinh.

Đặc biệt, từ kết quả Cuộc thi năm nay, 3 học sinh THCS đạt giải Nhất bảng thi Kỹ năng Tin học quốc tế sẽ được tuyển thẳng vào đội tuyển Việt Nam tham dự Cuộc thi Vô địch Kỹ năng IC3 quốc tế năm 2026 (IC3 Digital Literacy International Championship 2026). Đây là cuộc thi do Việt Nam khởi xướng và đăng cai tổ chức vào tháng 8 tới, với sự tham gia của các đội tuyển đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.