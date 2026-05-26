Nghệ An có thêm trường phổ thông công lập

Thu Hiền

TPO - Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh chính thức được tỉnh Nghệ An tiếp nhận và chuyển đổi sang mô hình công lập, mở thêm một cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc tỉnh.

Ngày 26/5, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận Làng trẻ em SOS Vinh và Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh từ hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam về địa phương quản lý toàn diện.

Theo Quyết định số 735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng trẻ em, học sinh đang được nuôi dưỡng, học tập tại đây được bàn giao cho tỉnh Nghệ An tiếp nhận.

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh ký kết biên bản bàn giao. (Ảnh: T.Chung)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Minh Giang bày tỏ xúc động khi nhìn lại hành trình hơn 30 năm hoạt động của Làng trẻ em SOS Vinh và Trường Hermann Gmeiner Vinh.

Theo bà Lê Minh Giang, trong hơn ba thập kỷ qua, Làng SOS Vinh không chỉ là mái ấm mà còn là nơi chắp cánh ước mơ cho hàng nghìn trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đại diện Làng trẻ em SOS Việt Nam cũng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An và các sở, ngành trong suốt quá trình hoạt động.

Bà Lê Minh Giang cho biết, sau bàn giao, thương hiệu và logo sẽ được thay đổi theo quy định của SOS Quốc tế. Đồng thời, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí vận hành trong năm 2026 nhằm đảm bảo ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh được tỉnh Nghệ An giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp điều hành.

Tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi lời tri ân tới SOS Quốc tế và Làng trẻ em SOS Việt Nam vì những đóng góp nhân văn trong công tác chăm sóc trẻ em tại địa phương.

Theo phương án sau tiếp nhận, Làng trẻ em SOS Vinh sẽ do Sở Y tế quản lý, còn Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh được chuyển đổi sang mô hình công lập trực thuộc tỉnh và do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trực tiếp quản lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ biên chế, tiền lương cho các mẹ, các dì và cán bộ, nhân viên trong vòng 3 - 5 ngày, không để ảnh hưởng đến đời sống của người lao động.

Các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Vinh.

Về định hướng phát triển, ông Thái Văn Thành khẳng định, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ em. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng gợi ý Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh có thể đổi tên thành Trường Phổ thông Nguyễn Tất Thành để phù hợp với quy định về thương hiệu và tạo vị thế mới trong hệ thống giáo dục công lập của tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, đại diện Làng trẻ em SOS Việt Nam đã ký kết biên bản bàn giao với lãnh đạo Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đánh dấu bước chuyển mới trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương.

