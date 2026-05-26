Hướng tới cộng đồng khỏe mạnh, bình đẳng và không bạo lực

Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam (VINAFPA) đang triển khai Dự án RESPOND với sự hỗ trợ của Liên đoàn Kế hoạch hóa Gia đình Quốc tế và Australian Aid nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD) và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (SGBV) cho cộng đồng, đặc biệt là các nhóm yếu thế.

Dự án hiện được triển khai tại Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, an toàn, bình đẳng và không ai bị bỏ lại phía sau.

Tăng cường truyền thông cộng đồng về SKSS/SKTD và bình đẳng giới

Trong khuôn khổ dự án, VINAFPA triển khai nhiều hoạt động truyền thông tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nội dung truyền thông tập trung vào chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kế hoạch hóa gia đình, giáo dục giới tính toàn diện (CSE), bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới.

Bên cạnh đó, dự án cũng chú trọng nâng cao nhận thức về phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các hình thức truyền thông được triển khai linh hoạt thông qua truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông lưu động, nền tảng số và mạng xã hội nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin một cách chính xác, thân thiện và dễ hiểu.

Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục

VINAFPA đồng thời triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống phòng khám cố định, đội khám lưu động và mạng lưới cộng tác viên cộng đồng.

Người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ thiết yếu như tư vấn và cung cấp các biện pháp tránh thai hiện đại, khám và tư vấn SKSS/SKTD, tư vấn sức khỏe vị thành niên – thanh niên, hỗ trợ liên quan đến bạo lực giới cũng như kết nối với các dịch vụ hỗ trợ cần thiết khác.

Các dịch vụ được triển khai theo hướng thân thiện, bảo mật, tôn trọng quyền riêng tư và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Nâng cao năng lực cho cán bộ và mạng lưới cung cấp dịch vụ

Một trong những trọng tâm của Dự án RESPOND là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ truyền thông, cộng tác viên cộng đồng và giáo dục viên đồng đẳng.

Các khóa tập huấn do VINAFPA tổ chức tập trung vào nhiều nội dung như phòng chống bạo lực giới (GBV), bình đẳng giới, người khuyết tật và hòa nhập xã hội (GEDSI), kỹ năng tư vấn và hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi bạo lực, giáo dục giới tính toàn diện, kỹ năng truyền thông cộng đồng và quản lý chất lượng dịch vụ.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng thực hành, lấy người học làm trung tâm và áp dụng các hướng dẫn quốc tế, trong đó có mô hình WHO LIVES của Tổ chức Y tế Thế giới.

Hỗ trợ thanh thiếu niên thông qua giáo dục giới tính toàn diện (CSE)

Dự án RESPOND đặc biệt chú trọng hỗ trợ thanh thiếu niên và thanh niên thông qua các mô hình câu lạc bộ, giáo dục đồng đẳng và các hoạt động truyền thông thân thiện với giới trẻ.

Thông qua giáo dục giới tính toàn diện (CSE), người trẻ được trang bị kiến thức về SKSS/SKTD, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, nhận thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thông tin an toàn trên môi trường số.

Các hoạt động này góp phần thúc đẩy nhận thức và hình thành những hành vi tích cực trong thanh thiếu niên.

Thông qua Dự án RESPOND, VINAFPA tiếp tục khẳng định vai trò trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và thúc đẩy quyền được chăm sóc sức khỏe của mọi người dân.

Với sự đồng hành của IPPF, Australian Aid cùng các đối tác địa phương, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động tích cực và bền vững, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, bình đẳng và không ai bị bỏ lại phía sau.