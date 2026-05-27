Giáo dục

Có gì trong chương trình Cử nhân Tài năng Công nghệ AI for Business tại UEH.ISB

P.V

Trường Tài năng UEH.ISB triển khai chương trình Cử nhân Tài năng - Công nghệ, AI for Business hướng đến đào tạo thế hệ nhân lực công nghệ có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực vận hành và phát triển doanh nghiệp.

image001.jpg
Các chuyên gia chia sẻ khoảng trống nhân lực có kiến thức công nghệ và kinh doanh tại buổi ra mắt chương trình Cử nhân Tài năng - Công nghệ, chuyên ngành AI for Business

Chương trình Cử nhân Tài năng - Công nghệ, chuyên ngành AI for Business (Trí tuệ nhân tạo trong Kinh doanh), ngành Computer Science (Khoa học Máy tính) được thiết kế theo định hướng liên ngành, kết hợp nền tảng khoa học máy tính với tư duy kinh doanh và năng lực triển khai trong môi trường thực tế.

Lộ trình 3,5 năm gắn chặt với bối cảnh doanh nghiệp

Chương trình Cử nhân Tài năng Công nghệ AI for Business được xây dựng với thời gian đào tạo 3,5 năm, tương ứng 125 tín chỉ, theo mô hình đào tạo tài năng dành cho học sinh giỏi. Cấu trúc chương trình bao gồm các nhóm kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành, kiến thức chính trị, thực tập và dự án tốt nghiệp, tạo được lộ trình học tập có hệ thống và liên kết chặt chẽ với thực tiễn.

Ngay từ giai đoạn đầu, sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng như toán học cho công nghệ, đại số tuyến tính, xác suất và phương pháp thống kê, nhập môn lập trình, phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ, học máy, cùng các môn kinh tế, tiếp thị, kế toán tài chính, kỹ năng mềm, tâm lý học, khởi nghiệp, tư duy thiết kế và phát triển bền vững.

Chương trình được thiết kế với sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ các học phần năm nhất và xuyên suốt toàn bộ chương trình học, giúp sinh viên sớm tiếp cận với bối cảnh thực tế. Qua đó, người học sẽ xây dựng nền tảng kỹ thuật, đồng thời hình thành tư duy kinh doanh và khả năng tiếp cận vấn đề theo hướng đa chiều.

Sau đó, sinh viên học các học phần cơ sở ngành như thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đây là những nội dung đóng vai trò nền móng, để cho người học hiểu rõ cách dữ liệu được xử lý, cách hệ thống vận hành và cách các mô hình trí tuệ nhân tạo được xây dựng trong thực tế.

Ở giai đoạn chuyên sâu, chương trình tập trung vào các học phần thuộc lĩnh vực khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh các môn kỹ thuật như lập trình hướng đối tượng, mạng máy tính và an ninh, thị giác máy tính, điện toán đám mây, học sâu, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và tác tử thông minh, sinh viên còn được học các môn gắn trực tiếp với bối cảnh doanh nghiệp như phân tích kinh doanh, nguyên lý quản trị, tài chính doanh nghiệp, hỗ trợ quy trình kinh doanh, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, quản trị chuỗi cung ứng và vận hành, quản trị nhân sự và quản lý dự án công nghệ.

Ngoài ra, chương trình còn có các học phần tự chọn, giúp sinh viên linh hoạt định hướng chuyên môn theo sở thích và mục tiêu nghề nghiệp, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các lĩnh vực khác nhau trong hệ sinh thái công nghệ và kinh doanh.

Đặc biệt, sinh viên được yêu cầu tham gia thực tập và thực hiện dự án tốt nghiệp. Thông qua quá trình này, người học có cơ hội tiếp cận môi trường thực tế, rèn luyện kỹ năng triển khai và hoàn thiện một sản phẩm hoặc giải pháp mang tính ứng dụng trước khi ra trường. Đây là bước quan trọng để các bạn kết nối kiến thức đã học với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

image003.jpg
PGS.TS. Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB, tại buổi ra mắt chương trình Cử nhân Tài năng - Công nghệ, AI for Business

Định hướng đào tạo từ hiểu công nghệ đến ứng dụng trong kinh doanh

Đại diện Trường Tài năng UEH.ISB cho biết điểm cốt lõi của chương trình Cử nhân Tài năng - Công nghệ - AI for Business nằm ở định hướng phát triển năng lực cho người học. Chuyên ngành AI for Business được xây dựng theo hướng nhấn vào sự kết hợp giữa kinh doanh và công nghệ.

Sinh viên được trang bị kiến thức vững chắc về cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình, hệ thống, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, đồng thời từng bước tiếp cận cách đưa công nghệ vào các bài toán thực tế. Qua đó, người học sẽ hiểu cách một hệ thống công nghệ được xây dựng và đối chiếu cách hệ thống đó vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở định hướng ứng dụng khi trang bị kiến thức và kỹ năng cho sinh viên. Thay vì chỉ học cách xây dựng mô hình hay tối ưu hệ thống trí tuệ nhân tạo, sinh viên còn được trang bị kiến thức để hiểu công nghệ có thể tạo ra giá trị như thế nào trong tiếp thị số, công nghệ tài chính, quản trị vận hành, chuỗi cung ứng thông minh hay thương mại điện tử.

Chương trình hướng đến đào tạo những người học có thể vừa làm chủ công nghệ, vừa hiểu được nhu cầu vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Đây là yếu tố giúp sinh viên có thể tham gia vào các dự án công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phân tích dữ liệu đến triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo.

Những thí sinh có nền tảng tốt về Toán, Tin và tiếng Anh, có tư duy logic, đam mê lập trình và quan tâm đến các vấn đề thực tiễn sẽ phù hợp với chương trình. Đồng thời, đây cũng là nhóm người học có mong muốn phát triển theo hướng liên ngành, tiến tới các vị trí chuyên gia hoặc quản lý trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực liên quan đến công nghệ và dữ liệu như phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, điện toán đám mây, tư vấn công nghệ, quản lý dự án công nghệ hoặc khởi nghiệp. Với nền tảng liên ngành, người học cũng có thể đảm nhiệm các vị trí đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ và vận hành doanh nghiệp.

Chương trình Cử nhân Tài năng AI for Business hiện đã mở tuyển sinh khóa đầu tiên, mang đến thêm một lựa chọn cho thí sinh quan tâm đến lĩnh vực công nghệ theo hướng ứng dụng và liên ngành ngay từ bậc đại học.

Hiện chương trình đã mở tuyển sinh khóa đầu tiên. Thông tin liên hệ gồm địa chỉ tại 17 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM; website tuyển sinh https://admissions.isb.edu.vn/; hotline 0901 862 766, 0932 086 533; email admissions@isb.edu.vn.

