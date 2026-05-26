Thêm một trường đại học tư thục ở TPHCM được đào tạo bác sĩ

TPO - Bộ GD&ĐT đã cho phép Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học từ năm 2026. Như vậy, TPHCM hiện có 4 trường đại học tư thục đào tạo bác sĩ, gồm Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Gia Định và HUTECH.

Ngày 26/5, thông tin từ HUTECH cho biết, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1372/QĐ-BGDĐT ngày 26/5/2026 cho phép trường mở ngành Y khoa, mã ngành 7720101. Đây là bước mở rộng mới trong hệ sinh thái đào tạo khối Khoa học sức khỏe của trường sau các ngành Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Sinh viên HUTECH với mô hình thực hành khối ngành sức khỏe.

Đại diện HUTECH cho biết, chương trình đào tạo Y khoa có thời gian 6 năm với tổng cộng 210 tín chỉ. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Bác sĩ Y khoa theo quy định hiện hành. Chương trình hướng đến đào tạo đội ngũ bác sĩ có nền tảng chuyên môn, năng lực thực hành lâm sàng và kỹ năng nghiên cứu trong môi trường y tế hiện đại.

Theo định hướng đào tạo, sinh viên sẽ được tiếp cận các học phần từ y học cơ sở đến lâm sàng như Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Gây mê hồi sức, Y học gia đình… Nhà trường cũng cho biết sẽ tích hợp công nghệ mô phỏng lâm sàng, dữ liệu y học và trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giảng dạy.

TS. Nguyễn Quốc Anh – Phó Hiệu trưởng HUTECH cho biết nhà trường hướng đến đào tạo đội ngũ bác sĩ có năng lực chuyên môn, khả năng giao tiếp y khoa, tư duy chẩn đoán cùng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đồng thời thích ứng với sự thay đổi của hệ thống y tế hiện đại.

Để phục vụ đào tạo thực hành, HUTECH đã hợp tác với nhiều bệnh viện lớn tại TPHCM và khu vực phía Nam như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Gia An 115… nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường bệnh viện thực tế ngay trong quá trình học.

Năm 2026, ngành Y khoa của HUTECH tuyển sinh theo nhiều phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kỳ thi V-SAT và kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM. Đối với các phương thức ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại Tốt/Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

Ở năm đầu tuyển sinh, HUTECH công bố chương trình học bổng 30% học phí toàn khóa dành cho sinh viên ngành Y khoa và các ngành thuộc khối Khoa học sức khỏe, đồng thời cam kết không tăng học phí trong toàn khóa học.

Như vậy, ngoài 3 trường công gồm Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Sức khỏe (thuộc ĐHQG TPHCM), Bộ GD&ĐT còn cho phép các trường tư thục gồm Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Gia Định và mới nhất là Trường Đại học Công nghệ TPHCM được đào tạo khối ngành bác sĩ.