Thời điểm Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026

TPO - Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến kết quả Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay sẽ được công bố vào cuối tháng 6.

Trước Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra ngày 30 - 31/5 tới, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) lưu ý học sinh về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi cũng như các quy định quan trọng khác.

Cụ thể, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định để làm thủ tục dự thi. Để tránh tình trạng thí sinh đi nhầm đường, nhầm điểm thi, thí sinh và phụ huynh nên có kiểm tra, khảo sát trước cung đường, chủ động di chuyển trong các ngày thi.

Học sinh lớp 9 Hà Nội đang trong những ngày ôn thi cuối cùng, trước khi bước vào kỳ thi

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính thời gian làm bài sẽ không được dự thi môn đó.

Thí sinh chỉ được mang theo những vật dụng vào phòng thi gồm: bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Những vật dụng bị cấm

Cấm thí sinh mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc thiết bị chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Ông Bình nhấn mạnh, những năm qua, vẫn còn có tình trạng thí sinh mang điện thoại vào phòng thi rất đáng tiếc. Dù sử dụng hay tắt máy để trong túi quần, khi bị phát hiện, thí sinh đều bị lập biên bản, đình chỉ, hủy toàn bộ kết quả của kỳ thi năm nay và không được sử dụng kết quả để xét tuyển vào các trường công lập. Đây là mức xử lý rất nghiêm khắc nhằm bảo đảm tính công bằng của kỳ thi.

Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin cá nhân vào đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp.

"Một lưu ý quan trọng là khi nhận đề thi, thí sinh phải kiểm tra số trang, mã đề, chất lượng in ấn. Chậm nhất 5 phút từ khi tính giờ làm bài, thí sinh phải báo cáo những bất thường trong đề như: thiếu trang, rách, hỏng, nhòe, mờ cho giám thị. Quá thời gian này, các em phải tự chịu trách nhiệm với đề thi mình đã nhận", ông Bình nói.

Nội dung này được nhắc lại nhiều lần để thí sinh ghi nhớ bởi trước đây, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội đã từng có tình trạng, đề thi môn Toán có câu bị mờ khiến thí sinh hiểu sai, làm sai.

Lịch thi của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội

Đối với phiếu trả lời trắc nghiệm, Sở GD&ĐT lưu ý thí sinh phải làm bài thi trên phiếu được in sẵn và chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời. Trường hợp thí sinh tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mình lựa chọn. Thí sinh không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài.

Ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở GD&ĐT Hà Nội), cho biết, cấu trúc, định dạng đề thi năm nay bám sát đề minh họa đã được công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nguyên tắc xây dựng đề là kế thừa kết quả của năm trước, đồng thời tiếp tục điều chỉnh để nâng cao chất lượng, bảo đảm tính mở, có độ phân hóa phù hợp và phục vụ tốt mục tiêu tuyển sinh.

Có phương án ứng phó nắng nóng

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã hoàn tất, từ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, các lực lượng tham gia làm thi đã sẵn sàng.

Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi, huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tổ chức kỳ thi cho gần 125.000 thí sinh dự thi. Các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, rà soát kỹ hệ thống điện, quạt mát, ánh sáng, chuẩn bị phòng bảo quản đề thi, bài thi đúng quy định.

Những điểm thi sát nhà dân, cửa sổ đều được dán kín, đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Cũng theo ông Tuấn, kỳ thi có lượng thí sinh dự thi lớn, Ban Chỉ đạo TP đã giao các sở, ban, ngành xây dựng phương án cụ thể ứng phó với thời tiết cực đoan gồm nắng nóng gay gắt, mưa lớn, ngập úng, ùn tắc giao thông…

“Với thời tiết nắng nóng, xung quanh các điểm thi hiện đã bố trí phòng chờ, điểm chờ để phụ huynh nghỉ ngơi, tránh nóng trong thời gian thí sinh dự thi”, ông Tuấn nói.