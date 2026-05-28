Cạnh tranh gay gắt vào lớp 10 chuyên

TP - Số lượng hồ sơ đăng kí vào các trường THPT chuyên tại Hà Nội trong kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 không chỉ phản ánh cuộc cạnh tranh gay gắt của những học sinh có năng lực đặc biệt, mà còn phơi bày thực tế về “cơn khát” trường, lớp chất lượng cao.

Cuối tuần qua, không khí mùa thi tại Hà Nội chính thức nóng lên khi hai trường chuyên đầu tiên tổ chức kì thi vào lớp 10 năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), cùng thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thống kê cho thấy, có gần 6.000 học sinh tham dự. Cụ thể, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên ghi nhận 3.972 hồ sơ đăng kí dự thi cho 545 chỉ tiêu, đẩy tỉ lệ chọi chung ở mức hơn 1/7. Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng nhận được 2.072 hồ sơ đăng kí thi tuyển, nhưng chỉ lấy 150 chỉ tiêu, tạo nên tỉ lệ chọi khốc liệt, xấp xỉ 1/14.

Gần 4.000 hồ sơ đăng kí dự thi lớp 10 vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm học 2026-2027

Phía sau những con số áp lực ấy là câu chuyện của hàng ngàn gia đình đang dốc toàn lực cho con em mình. Chị Nguyễn Như Bình, phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, con chị đã đăng kí thi tới 3 trường THPT chuyên để tìm kiếm cơ hội trúng tuyển vào lớp 10. Sau khi hoàn thành bài thi tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên vào cuối tuần qua, lịch trình của con chị tiếp tục dày đặc.

Cuối tuần này và đầu tuần sau, học sinh này sẽ bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của Hà Nội để xét tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ngay sau đó, con chị lại tiếp tục tham gia kì thi của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường chuyên cần phải đứng đúng vị trí của mình, thay vì biến tướng thành một trường chất lượng cao khoác lên tấm áo đào tạo tài năng, bắt hàng ngàn đứa trẻ phải vắt kiệt sức lực chạy đua cho một vị trí mà lẽ ra giáo dục phổ thông bình thường phải có trách nhiệm đáp ứng.

Tính tổng cộng, con chị Bình phải tham gia tới 4 kì thi liên tiếp, trong đó có 3 kì thi dành riêng cho các trường chuyên. Biết rõ áp lực đè nặng lên vai con, nhưng chị Bình thừa nhận gia đình không còn lựa chọn nào khác bởi mong muốn duy nhất là con được học tập trong một môi trường tốt. Thực tế cho thấy, sau mỗi năm, kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Hà Nội ngày càng trở nên ngột ngạt hơn.

Trường chuyên bị “bình dân hóa”

Bàn về hiện tượng này, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT), nhận định có hai hình ảnh rất quen thuộc nhưng lại vô cùng đáng suy ngẫm về hệ thống trường chuyên hiện nay. Hình ảnh đầu tiên chính là cảnh tượng hàng ngàn học sinh đi thi chuyên đông kín cả sân trường. Đáng chú ý, không chỉ có các môn tự nhiên như Toán, Lí, Hóa, Sinh mà các môn xã hội và ngoại ngữ như Văn, Sử, Địa, tiếng Anh cũng ghi nhận lượng thí sinh chật cứng.

Học sinh thi vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026

Từ hình ảnh này, một câu hỏi lớn được đặt ra: Nếu trường chuyên thực sự là nơi dành cho một số ít học sinh có năng lực và đam mê đặc biệt với một lĩnh vực học thuật, thì tại sao số lượng thí sinh lại đông đảo đến thế? GS Lê Anh Vinh cho rằng, câu trả lời đơn giản nhưng đáng buồn: Rất nhiều em học sinh không hề thi chuyên vì muốn học “chuyên”.



Các em chấp nhận lao vào cuộc đua khốc liệt này chỉ vì muốn tìm kiếm một ngôi trường tốt hơn về mọi mặt: môi trường tốt hơn, bạn bè tốt hơn, thầy cô, kỉ luật, thương hiệu và cơ hội tương lai tốt hơn



“Trong cảm nhận của nhiều phụ huynh và học sinh, trường chuyên ngày càng giống một trường công lập chất lượng cao hơn là một môi trường đào tạo chuyên sâu đúng nghĩa”, GS Lê Anh Vinh nhận định.

Hình ảnh thứ hai được ông Vinh nhắc đến là một đề thi Toán chuyên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trong đó có những câu hỏi khó đến mức được cho là lấy từ đề chọn đội tuyển quốc tế của Trung Quốc. Dưới những bài đăng đó, dư luận không khỏi xuýt xoa trước độ khó của đề bài và tài năng của học sinh thời nay.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng, cần nhìn nhận hình ảnh này một cách thận trọng. Đề thi khó hơn không đồng nghĩa với việc học sinh ngày càng giỏi hơn, mà có thể đơn giản là vì thị trường luyện thi ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Khi đề thi được đẩy lên mức quá cao để phân loại thí sinh, các trung tâm luyện thi sẽ lập tức chạy theo.

Học sinh bị cuốn vào guồng quay: luyện thi sớm hơn, lâu hơn, đúng dạng hơn; rồi để đáp ứng, đề thi lại phải khó hơn nữa. Cuộc đua cứ thế bị đẩy lên những nấc thang áp lực mới.

Hệ lụy là đến một thời điểm, câu hỏi tuyển chọn không còn là học sinh có thực sự đam mê, hiểu sâu hay có năng lực đặc biệt hay không. Thay vào đó, câu hỏi mang tính quyết định lại là: Em đã được luyện đủ sớm, đủ lâu và đúng dạng bài hay chưa?

Tất nhiên, nếu không có năng lực nền tảng thì khó lòng luyện được đến mức độ ấy. Nhưng nếu một đứa trẻ thực sự có tư chất và tài năng, việc bắt các em phải tiêu tốn quá nhiều năm tháng chỉ để luyện đề là một sự lãng phí lớn.

Khoảng thời gian quý báu đó đáng lẽ phải được dành để đọc sâu hơn, thực hiện các dự án thú vị, nghiên cứu điều mình thích và khám phá thế giới rộng mở. Đó mới là cách nuôi dưỡng tài năng thực sự, chứ không phải là tối ưu hóa kĩ năng làm bài thi.

TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM đánh giá, sức hút của trường THPT chuyên tại TPHCM cơ bản khác với Hà Nội. Điểm khác này xuất phát từ tâm lí của phụ huynh.

Tại TPHCM, phụ huynh coi trường chuyên chỉ là một con đường, còn tại Hà Nội, phụ huynh coi đó là con đường duy nhất để con em thành công.

Ở TPHCM hệ thống các trường quốc tế và song ngữ phát triển mạnh thu hút khá nhiều học sinh vào nên cũng chia lửa sự tập trung một cách đáng kể.

TS Trần Nam Dũng nhìn nhận, phụ huynh cần căn cứ vào hướng đi sau này của con dựa trên năng lực và sở thích để lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp. Ông Dũng lưu ý, theo học chuyên cũng phải đánh đổi nhiều.

Trường chuyên không thể “ôm” phần đại trà

Ghi nhận cho thấy, cánh cửa vào trường chuyên tại Hà Nội không chỉ áp lực khi thi mà là hành trình đi trên con đường chạm tay tới cánh cửa đó. Học thêm, các kì thi thử là 2 thử thách mà phụ huynh và học sinh phải chuẩn bị điều kiện kinh tế, thời gian để tham gia.

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tổ chức 3 kì thi khảo sát năng lực học sinh lớp 9 nhưng thực chất là thi thử. Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)… đều tổ chức thi thử.

Việc phân tích những bất cập hiện tại không phải là để phủ nhận vai trò lịch sử và giá trị của trường chuyên. Ngược lại, đối với những người thực sự tâm huyết với mô hình này, việc nghiêm túc nhìn nhận lại bản chất của trường chuyên là điều cấp thiết.

Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề, ngành giáo dục cần có sự tách bạch rõ ràng giữa hai khái niệm: trường chất lượng cao và trường chuyên đúng nghĩa. Một trường phổ thông chất lượng cao là nơi phần lớn học sinh có thể học tốt, phát triển toàn diện và trưởng thành thuận lợi. Trong khi đó, trường chuyên phải mang tính chất hẹp hơn, sâu hơn và chọn lọc khắt khe hơn. Đó bắt buộc phải là nơi dành riêng cho một số ít học sinh có năng lực thực sự nổi trội, có đam mê học thuật cháy bỏng và sẵn sàng theo đuổi nghiên cứu ở mức độ nghiêm túc hơn hẳn so với mặt bằng phổ thông.

Khi hàng ngàn học sinh phải lao vào một cuộc đua khốc liệt, chấp nhận luyện thi ròng rã nhiều năm trời chỉ để giành một suất vào môi trường “tốt hơn”, thì căn nguyên của vấn đề không hoàn toàn nằm ở bản thân trường chuyên.

Nút thắt lớn hơn nằm ở chỗ hệ thống trường phổ thông bình thường hiện nay chưa tạo được đủ số lượng những ngôi trường đủ tốt để phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm gửi gắm con em. Chính sự chênh lệch về chất lượng giáo dục đại trà đã vô tình đẩy trường chuyên vào thế phải gánh vác thay khát vọng chính đáng của xã hội.

Do đó, nếu xã hội cần nhiều ngôi trường tốt, giải pháp căn cơ là phải tập trung đầu tư, nâng cao năng lực cho hệ thống các trường phổ thông đại trà. Đừng bắt trường chuyên phải gánh thay vai trò ấy. Ngược lại, nếu muốn đào tạo tài năng quốc gia, hãy trả trường chuyên về đúng nghĩa “chuyên” và phương thức tuyển chọn cũng phải thay đổi căn bản.

Khi trường chuyên được định vị lại một cách chuẩn xác, phần lớn học sinh đang tham gia cuộc đua khốc liệt hiện nay tự khắc sẽ không còn nhu cầu thi chuyên nữa. Đơn giản là vì các em không cần, và cũng không mong muốn phải chịu đựng một môi trường học tập quá chuyên sâu, áp lực và nặng nề như vậy.

