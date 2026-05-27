TPHCM 'siết' an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT

TPO - Ngày 27/5, trước thềm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM đã yêu cầu các trường học, điểm thi và đơn vị liên quan siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT TPHCM, các cơ sở giáo dục phải rà soát toàn bộ hoạt động tổ chức bữa ăn học đường, bếp ăn tập thể, căn tin, nước uống, suất ăn sẵn và các dịch vụ ăn uống trong nhà trường.

Thí sinh dự thi lớp 10 năm 2025.

Đối với các đơn vị có tổ chức bán trú hoặc ký hợp đồng với nhà cung cấp suất ăn, thực phẩm, nước uống, nhà trường phải kiểm tra hồ sơ pháp lý, điều kiện vận chuyển, chế biến, bảo quản, lưu mẫu thức ăn và khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu chỉ tiếp tục hợp tác với các đơn vị cung cấp có thông tin rõ ràng, đầy đủ hồ sơ pháp lý và đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời phải được giám sát thường xuyên trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Đối với các điểm thi và điểm chấm thi, hiệu trưởng, trưởng điểm thi chịu trách nhiệm rà soát việc cung cấp suất ăn, nước uống cho thí sinh, cán bộ coi thi và các lực lượng phục vụ kỳ thi.

Trường hợp thuê đơn vị cung cấp cơm hộp, nước uống hoặc dịch vụ ăn uống lưu động, các đơn vị phải lập danh sách chi tiết gồm tên đơn vị cung cấp, địa chỉ, người phụ trách, số lượng suất ăn dự kiến và thời gian phục vụ để báo cáo về Sở GD&ĐT.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý tình huống phát sinh liên quan đến an toàn thực phẩm.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm hoặc nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đơn vị phải nhanh chóng sơ cứu, đưa người có biểu hiện bất thường đến cơ sở y tế, đồng thời tạm dừng sử dụng lô thực phẩm hoặc nhà cung cấp liên quan.

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT TPHCM, các đơn vị phải hoàn tất báo cáo danh sách nhà cung cấp suất ăn, nước uống phục vụ kỳ thi trước 12h ngày 27/5 để tổng hợp và phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm TPHCM triển khai công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian diễn ra kỳ thi.